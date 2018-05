Bomba d' acqua a Bologna Casalecchio | gravi disagi alle strade | almeno 40 chiamate ai

Bomba d'acqua su Bologna : ANSA, - Bologna, 29 MAG - Sono almeno una quarantina le chiamate arrivate al centralino dei vigili del fuoco di Bologna durante e dopo il forte acquazzone, che per più di mezz'ora si è abbattuto ...

Maltempo : auto semi sommerse dalle Bomba d’acqua in Lombardia - 5 in salvo ma sotto shock : Tre auto sono rimaste bloccate e semi-sommerse dall’acqua piovana, questa sera a Colico, centro della provincia di Lecco a confine con quella di Sondrio e Como. Cinque persone che si trovavano all’interno degli abitacoli delle vetture, sono state tratte in salvo. La strada e’ stata completamente allagata a causa dell’ondata di Maltempo scaricatasi su tutto il territorio con forte vento e temporali. Sono stati mobilitati i ...

Maltempo - violenti temporali tra Umbria e Marche : Bomba d’acqua a Caldarola - fulmine colpisce uomo : I vigili del fuoco hanno soccorso nel tardo pomeriggio di oggi un uomo di 63 anni, colpito da un fulmine in frazione Rucce di Fabriano (Ancona), dove sta infuriando un violento temporale. Il 63enne e’ stato raggiunto dai soccorritori su una cresta al confine tra Marche e Umbria: sul posto anche un’eliambulanza che lo ha prelevato e trasportato all’ospedale di Fabriano. E’ stato sempre vigile e collaborativo ed e’ in ...

Decine di allagamenti per la Bomba d'acqua : Super lavoro per i vigili del fuoco dopo l'acquazzone che ha colpito Perugia e l'hinterland nel pomeriggio del 21 maggio. Problemi soprattutto a Mantignana, dove si registrano numerosi allagamenti di ...

Siena - Bomba d'acqua a Rosia/ Video - allerta maltempo e temporali : allagamenti e frane - decine di interventi : Siena, bomba d'acqua a Rosia nella serata di ieri: allagamenti e frane tra le conseguenze maggiori. Prosegue anche per la giornata odierna l'allerta maltempo.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 14:00:00 GMT)

Maltempo Siena - Bomba d’acqua a Sovicille : danni - disagi e fango nelle strade : bomba d’acqua in provincia di Siena, a Rosia, una frazione del comune di Sovicille: il nubifragio, durato circa sei ore, ha provocato danni e disagi. Numerose le abitazioni coinvolte, strade piene di fango. I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti, dalle 21 di ieri sera alle 3 della scorsa notte nella frazione di Rosia per risolvere diverse criticità: 16 gli interventi effettuati tra i quali alcuni per materiali trasportati ...

Maltempo - Bomba d’acqua in provincia di Siena : “epicentro” a Sovicille - allagamenti tra Simignano e Malignano : 1/3 ...

Bomba d'acqua - chiusa la scuola Robbiolo a Buccinasco : Buccinasco , Milano, , 16 maggio 2018 " Strade allagate e disagi su tutto il territorio per la Bomba d'acqua scoppiata nel pomeriggio che ha provocato danni ingenti . Via Romagna a Buccinasco è ...

Bomba d'acqua su Roma - soccorsi automobilisti : Roma, 12 mag. (AdnKronos) - Un'altra Bomba d'acqua su Roma, in via Marco Simone, via Palombarese e via Tiburtina, località Setteville. I vigili del fuoco sono intervenuti per allagamenti e alberi caduti in seguito a forti piogge. Alcune persone rimaste bloccate nelle proprie auto a causa del maltemp

Bomba d'acqua su Roma - soccorsi automobilisti : Roma, 12 mag. , AdnKronos, - Un'altra Bomba d'acqua su Roma, in via Marco Simone, via Palombarese e via Tiburtina, località Setteville. I vigili del fuoco sono intervenuti per allagamenti e alberi ...

Bomba d’acqua su Roma - soccorsi automobilisti : Roma, 12 mag. (AdnKronos) – Un’altra Bomba d’acqua su Roma, in via Marco Simone, via Palombarese e via Tiburtina, località Setteville. I vigili del fuoco sono intervenuti per allagamenti e alberi caduti in seguito a forti piogge. Alcune persone rimaste bloccate nelle proprie auto a causa del maltempo sono state soccorse. Sul posto almeno tre squadre con il supporto del nucleo sommozzatori, nucleo Saf e un elicottero. Ancora ...

Bomba d'acqua su Roma - soccorsi automobilisti : Un'altra Bomba d'acqua su Roma, in via Marco Simone, via Palombarese e via Tiburtina, località Setteville. I vigili del fuoco sono intervenuti per allagamenti e alberi caduti in seguito a forti piogge.

Maltempo - Bomba d'acqua a Campobasso/ Ultime notizie video : tragedia sfiorata a Colle dell'Orso : Maltempo, bomba d'acqua a Campobasso: caos in pochi minuti. Le Ultime notizie, video: tragedia sfiorata a Colle dell'Orso dopo temporali, piogge e una forte grandinata(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 18:46:00 GMT)

Maltempo - Bomba d’acqua a Campobasso : in pochi minuti il caos : Maltempo in Molise dove le forti piogge stanno interessando diverse zone. Nel primo pomeriggio Campobasso è stata colpita da una bomba d’acqua. In pochi minuti è accaduto di tutto: fulmini, pioggia battente e grandine, in alcune zone della città, hanno messo a dura prova automobilisti, pedoni e anche alcuni ciclisti che erano arrivati da poco nel capoluogo. Diverse strade sono state invase da fango e detriti con la circolazione quasi ...