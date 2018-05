Boccia | ora chiarire se si vuole restare nell' Euro

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ Governo Conte - elettori Lega Bocciano reddito cittadinanza assieme a flat tax : SONDAGGI ELETTORALI POLITICI: ultime notizie e intenzioni di voto, centrodestra al 40%. Salvini cala di 1,4% in 7 giorni dopo l'accordo di Governo con il M5s di Di Maio (che guadagna) (Pubblicato il Wed, 23 May 2018 20:42:00 GMT)

Boccia : fare chiarezza sulle coperture delle promesse elettorali - : Il presidente di Confindustria lancia un avviso ai leader di Lega e Movimento 5 stelle in vista del prossimo governo: "Non è chiaro dove si recuperano le risorse per realizzare i tanti obiettivi ...

Boccia Boccia il Governo. Prima ancora che si faccia... : Il leader di Confindustria amico di Renzi: 'Se la politica pensa di essere forte creando le condizioni per indebolire l'economia lavora contro se stessa&qu...

Governo - Boccia : “Non chiare risorse per le promesse elettorali e le misure proposte” : “Non è affatto chiaro dove si recuperano le risorse per realizzare i tanti obiettivi e le promesse elettorali”. Lo dice il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, parlando all’assemblea annuale. L'articolo Governo, Boccia: “Non chiare risorse per le promesse elettorali e le misure proposte” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Milan - l’UEFA Boccia i rossoneri. Fassone : “C’è amarezza - ora faremo…” : Milan, L’UEFA BOCCA I ROSSONERI- Brutte notizie in casa Milan. l’Uefa ha bocciato il settlement agreement, il quale potrebbe escludere i rossoneri anche dalla prossima Europa League. Tutto ancora da valutare. La decisione ufficiale dovrebbe arrivare intorno ai primi 10 giorni di giugno. LA RISPOSTA DI Fassone: “C’E’ amarezza…” L’amministratore delegato rossonero ha così commentato: “La ...

Diritti tv - Lega Serie A Boccia risoluzione contratto con Mediapro/ Lunedì nuova assemblea : cosa succede ora : Diritti tv, Lega Serie A boccia risoluzione contratto con Mediapro: Lunedì nuova assemblea. cosa succede ora: dalla trattativa privata con Sky al rischio tribunale con gli spagnoli(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:35:00 GMT)

Milan ancora Bocciato dalla Uefa : ora rischia l'Europa League : Da Nyon è arrivata un'altra pesante bocciatura per il Milan. La Uefa ha detto no al settlement agreement, l'accordo per rientrare nei parametri del fair play finanziario. Il piano presentato da Fassone non ha convinto i dirigenti Uefa che, il 15 dicembre scorso, avevano già rifiutato il voluntary agreements. Ora per i rossoneri ci sarà una sazione che arriverà entro il 15 giugno dalla camera giudicante.

L'Uefa "Boccia" ancora il Milan È i rossoneri rischiano l'Europa : Il Milan adesso rischia grosso in Europa. L'Uefa ha bocciato il settlement agreement dopo aver respinto già nei mesi scorsi il voluntary agreement. La Camera investigativa di fatto non ha accettato le condizioni per il patteggiamento che avrebbe previsto entro il 2022 il rientro da parte della società nei parametri del financial fairplay. In questo momento la società va verso un procedimento a cui seguirà a giugno il verdetto da parte della ...

Corea del Nord - ancora tensioni con Seul : Bocciata la lista di giornalisti attesi per la chiusura del sito nucleare : Prima l’annullamento del secondo summit con Moon Jae-in atteso per mercoledì scorso, deciso da Kim Jong-un in risposta alle ennesime esercitazioni militari congiunte tra Washington e Seul. Poi la minaccia di cancellare lo storico vertice previsto per il 12 giugno a Singapore con Donald Trump. Ora le trattative di pace fra la Corea del Nord e il resto del mondo subiscono un’altra brusca frenata. Pyongyang ha rifiutato la lista di ...

FDI : “Bocciata mozione per migliorare operazioni di voto” : “Sono ancora sotto i nostri occhi i disagi avvenuti alle recenti elezioni regionali e politiche di un paio di mesi fa, dove si sono registrati disservizi da Paese del terzo mondo per le operazioni di voto, dove nei seggi di tutta la città ci sono stati ritardi per votare da parte dei cittadini con i consueti malori di persone anziane, sezioni in cui venivano distribuite schede senza timbri e firme, turni massacranti per i dipendenti capitolini ...

Confindustria avverte Salvini e Di Maio : "Non toccate il Jobs act". Il presidente Vincenzo Boccia dà tempo : "Lasciamoli lavorare - poi valuteremo" : Nessuno tocchi il Jobs act. Il monito - al di là di quale sarà il governo - arriva da Confindustria attraverso le parole del presidente Vincenzo Boccia, che mette in guardia: "Ci sono alcuni provvedimenti che a nostro avviso non andrebbero toccati. Industria 4.0 E Jobs act sono provvedimenti che hanno dato effetti sull'economia reale grazie alla reazione dell'industria italiana: +7% export e +30% investimenti privati sono dati ...

Ilva - Calenda Bocciato dai sindacati. Ora ci dovrà pensare il nuovo governo : Il piano del ministro non piace a Fiom e Uilm e nemmeno al governatore della Puglia Emiliano: 'ha fallito' -

Trattativa Ilva - i lavoratori non cedono. Bocciato il tentativo di mediazione : Genova - L'ultima chance che aveva Carlo Calenda di essere ricordato come il ministro che aveva permesso alle parti di concludere l'accordo sindacale per la vendita del siderurgico italiano è andata ...

Boccia - Pd - : 'Irresponsabile tornare al voto con questa legge elettorale' : 'Siamo disponibili a qualsiasi soluzione per fare una nuova legge poi al voto al massimo a febbraio' -