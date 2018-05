Bobby Solo | padre di Veronica Satti Pronto a riconciliarmi con mia figlia dopo il

VERONICA SATTI/ Bobby Solo non incontrerà la figlia - per la gieffina un messaggio (Grande Fratello 2018) : VERONICA SATTI, la figlia di Bobby Solo ha ritrovato il sorriso all'interno della casa più famosa della televisione. Ora punta a raggiungere un posto da finalista. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 21:12:00 GMT)

Grande Fratello - diretta semifinale : un regalo per Veronica dal padre Bobby Solo e i nuovi finalisti : Questa sera nuovo appuntamento con il Grande Fratello condotto da Barbara d'Urso che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it. In studio oltre agli ex concorrenti anche gli opinionisti Simona Izzo ...

GF news - l’appello di Veronica Satti al padre Bobby Solo : “Sono qui - non voglio niente” : Grande Fratello 15: il messaggio di Veronica Satti per il padre Bobby Solo A poche puntate dalla fine di questa edizione del Grande Fratello Veronica Satti torna a parlare del padre Bobby Solo. Come mostrato oggi durante il day time, infatti, la gieffina si è chiesta in queste ore se il cantante ha cambiato idea […] L'articolo GF news, l’appello di Veronica Satti al padre Bobby Solo: “Sono qui, non voglio niente” proviene ...

Bobby Solo - padre di Veronica Satti/ Questa sera manderà un messaggio alla figlia : l'appello ha funzionato? : Bobby Solo, dopo il botta e risposta con Malgioglio, ha annunciato di essere finalmente pronto a riabbracciare Veronica Satti, attuale concorrente del Grande Fratello 2018. (Pubblicato il Tue, 29 May 2018 18:05:00 GMT)

Bobby Solo - PADRE DI VERONICA SATTI/ Questa sera il cantante manderà una messaggio alla figlia : BOBBY SOLO, dopo il botta e risposta con Malgioglio, ha annunciato di essere finalmente pronto a riabbracciare VERONICA SATTI, attuale concorrente del Grande Fratello 2018. (Pubblicato il Tue, 29 May 2018 14:28:00 GMT)

Gf - Bobby Solo apre alla figlia : "Spero di fare pace in privato" : Questa sera andrà in onda la settima puntata del Gf Nip e, tra l'elezione dei finalisti e tantissimi colpi di scena, ci sarà anche una bellissima sorpresa per Veronica Satti. Come anticipato nel corso ...

Veronica Satti/ Dopo la fidanzata Valentina - incontrerà suo padre Bobby Solo? (Grande Fratello 2018) : Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo ha ritrovato il sorriso all'interno della casa più famosa della televisione. Ora punta a raggiungere un posto da finalista. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 09:00:00 GMT)

Cristiano Malgioglio/ “In lotta” con Bobby Solo per Veronica Satti (Grande Fratello 2018) : Cristiano Malgioglio porta avanti la sua personale battaglia a favore di Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, nella casa del Grande Fratello. I progetti dell'opinionista dopo il reality.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 08:45:00 GMT)

Bobby Solo - padre di Veronica Satti / Pronto a riabbracciare la figlia in diretta? (Grande Fratello 2018) : Bobby Solo, dopo il botta e risposta con Malgioglio, ha annunciato di essere finalmente Pronto a riabbracciare Veronica Satti, attuale concorrente del Grande Fratello 2018. (Pubblicato il Tue, 29 May 2018 07:30:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Diretta semifinale : finalisti - eliminati e la sorpresa di Bobby Solo (29 giugno) : Grande Fratello 2018, Diretta semifinale: trappole, eliminazioni e la sorpresa di Bobby Solo a Veronica Satti. Chi saranno i finalisti del GF 15? Cinque concorrenti a rischio eliminazione(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 06:45:00 GMT)

GF - anticipazioni semifinale : proclamazione finalisti e il "regalo" di Bobby Solo : Domani, martedì 29 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande...

Grande Fratello 2018 : Veronica riceverà un regalo dal padre Bobby Solo : Veronica Satti Lei tendeva la mano, lui si ritraeva. Ora, però, potrebbe essere arrivata la pace tra Veronica Satti e suo padre Bobby Solo. Nel corso della semifinale di Grande Fratello 2018, in onda domani in prima serata su Canale 5, la concorrente riceverà un “regalo” graditissimo da parte del padre. Cosa sarà? Bobby Solo, dunque, non presenzierà in studio ma lancerà un messaggio di riconciliazione alla figlia che aveva aspramente criticato ...

GF - anticipazioni semifinale : Veronica e il "regalo" dal padre Bobby Solo : Domani, martedì 29 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello”, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Barbara d’Urso. In studio anche gli opinionisti Simona Izzo e...

Bobby Solo tende la mano a Veronica : “Spero di fare pace con mia figlia in privato” : Bobby Solo tende la mano alla figlia Veronica, affermando che vorrebbe fare pace con lei in privato. L’annuncio è stato dato a Domenica Live, dove Barbara D’Urso ha mostrato al pubblico un comunicato che evidenzia una grande apertura del cantante nei confronti di Veronica Satti, la figlia che non vede da ben 15 anni. La ragazza oggi è uno dei concorrenti più discussi del Grande Fratello 15, spesso al centro delle polemiche proprio ...