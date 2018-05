Bimbo salvato a Modica da personale 118

Bimbo salvato a Parigi - la mamma a Mamadou : 'Grazie Spiderman' - : La donna ha espresso il desiderio di incontrare Mamadou Gassama, il 22enne migrante irregolare che ha scalato un edificio di quattro piani per salvare il figlio. "Non giustifico mio marito ma sarebbe ...

Bimbo di quattro anni rischia di cadere dal quarto piano - salvato dal passante eroe : Una tragedia evitata solo grazie al coraggio, un po' folle, di un passante. Un Bimbo di quattro anni, nel tardo pomeriggio di sabato scorso, è stato salvato dalla morte dopo essere rimasto...

Torino - Bimbo di 6 anni colpito da ictus salvato con uno stent cerebrale : primo caso in Italia : All'ospedale infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino 'per la prima volta al mondo in età pediatrica è stato salvato un bambino di 6 anni colpito da ictus con l'inserimento di ...

Monfalcone - salvato Bimbo di tre anni a spasso da solo : Era uscito autonomamente di casa con in mano il telefonino. Denunciata per abbandono di minore la mamma bengalese

PAPA FRANCESCO ABBRACCIA IL Bimbo AL CORVIALE/ Video - “il tuo papà ateo è salvato”. Appello per Alfie : PAPA FRANCESCO in visita al CORVIALE, Roma: Video, ABBRACCIA un BIMBO in lacrime per la morte del padre ateo. "Ora è in cielo?", la risposta del Pontefice "Dio non abbandona i suoi figli" (Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 11:28:00 GMT)