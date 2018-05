Benetti M Y Blake | varato a Viareggio il nuovo super yacht per crociere da sogno FOTO

sportfair

(Di martedì 29 maggio 2018) Lungo ben 50 metri, questo MegaFull Custom offre 4 stanze da letto, due saloni e un grande appartamento con balcone per l’armatore E’ statodavanti 300 ospiti ilM/Y, sviluppato per lunghenel massimo lusso e confort. Lungo ben 50 metri, questo MegaFull Custom vanta uno scafo in vetroresina e sovrastruttura in alluminio, mentre dal punto di vista dei propulsori sfrutta due unità Caterpillar C32 Acert da 1.193 kW ciascuno che permettono una velocità di crociera di circa 14 nodi, mentre la massima è di 15,5 nodi. Gli ambienti di questo natante risultano rifiniti con materiali di estremo pregio tra cui legni di abete spazzolato, noce scuro e rovere bianco. Non manca inoltre il Travertino Silver, la pietra Eramosa e l’Arabescato Vagli lucido. La Guest Area che si sviluppa su 310 metri quadrati dificie vanta la ...