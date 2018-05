: Belgio, tre morti in sparatoria a Liegi - TelevideoRai101 : Belgio, tre morti in sparatoria a Liegi - Vandabio : RT @carlasignorile: #Liegi ???? Tre morti e due feriti. È questo il primo bilancio della sparatoria, in cui un uomo ha aperto il fuoco contro… - IVostriSoldi : RT @carlasignorile: #Liegi ???? Tre morti e due feriti. È questo il primo bilancio della sparatoria, in cui un uomo ha aperto il fuoco contro… -

Un uomo ha ucciso adue agenti di polizia, sparando contro di loro in una strada del centro. Morto anche un automobilista di passaggio. Dopo gli spari, l'aggressore si è diretto verso un liceo vicino, dove ha preso in ostaggio una donna, prima di essere "neutralizzato". Gli studenti sono salvi e in sicurezza. Alcuni testimoni dei fatti dicono di averlo sentito gridare "Allah Akbar".(Di martedì 29 maggio 2018)