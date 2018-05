Belgio | sparatoria a Liegi | uccisi due poliziotti e un passante

Belgio : sparatoria a Liegi - uccisi due poliziotti. Morto anche il killer : Due poliziotti sono morti durante una sparatoria a Liegi. Il killer, secondo quanto riportano i media belgi, è stato 'neutralizzato'. Oltre ai due poliziotti è stato ucciso anche un passantei. L'...

Sparatoria in Belgio - uccisi due poliziotti. Morto anche un passante : Due poliziotti sono morti durante una Sparatoria a Liegi. Il killer, secondo quanto riportano i media belgi, è stato ucciso dalle forze dell’ordine. Nella fuga dopo aver aperto il fuoco l’uomo aveva anche preso in ostaggio una donna. Un passante è rimasto ucciso durante lo scontro a fuoco, mentre altri due poliziotti sono rimasti feriti. Non si con...

Belgio : sparatoria a Liegi - uccisi due poliziotti : Due poliziotti sono morti durante una sparatoria a Liegi. Il killer, secondo quanto riportano i media belgi, è stato 'neutralizzato'.

Belgio - sparatoria a nel centro di Liegi : uccisi due poliziotti e un passante - una donna in ostaggio : Tre persone sono morte in una sparatoria avvenuta nel centro di Liegi, in Belgio. Si tratta di due poliziotti e un passante. Il killer, secondo quanto riportano i media belgi, aveva preso in...

Belgio - tre morti in sparatoria a Liegi : 11.30 Un uomo ha ucciso a Liegi due agenti di polizia, sparando contro di loro in una strada del centro. Morto anche un automobilista di passaggio. Dopo gli spari, l'aggressore si è diretto verso un liceo vicino, dove ha preso in ostaggio una donna, prima di essere "neutralizzato". Gli studenti sono salvi e in sicurezza. Alcuni testimoni dei fatti dicono di averlo sentito gridare "Allah Akbar".

Belgio - Salah Abdeslam condannato per la sparatoria di Forest del 2016 : Belgio, Salah Abdeslam condannato per la sparatoria di Forest del 2016 L’unico sopravvissuto agli attentati di Parigi, è stato condannato assieme al complice tunisino Sofiane Ayari per tentato omicidio di natura terroristica Continua a leggere

Salah condannato a 20 anni per la sparatoria al covo in Belgio : Salah Abdeslam, l’unico sospetto sopravvissuto degli attacchi terroristici di Parigi del 2015, è stato condannato dal tribunale di Bruxelles a 20 anni per la sparatoria avvenuta il 15 marzo 2016 in un sobborgo della capitale belga, durante un blitz della polizia belga. ...

Bruxelles - Salah Abdeslam condannato a 20 anni per la sparatoria al covo in Belgio : Bruxelles - Salah Abdeslam , l'unico sospetto sopravvissuto degli attacchi terroristici di Parigi del 2015, è stato condannato dal tribunale di Bruxelles a 20 anni per la sparatoria avvenuta il 15 ...

Belgio - Salah Abdeslam condannato a 20 anni/ Ultime notizie : giudicato colpevole per la sparatoria a Bruxelles : Belgio, Salah Abdeslam condannato a 20 anni per la sparatoria a Forest del 2016 ma non per i fatti terroristici a Parigi. Stessa condanna anche al complice tunisino.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:43:00 GMT)

Belgio - Salah Abdeslam giudicato colpevole per la sparatoria di Forest del 2016 : condannato a 20 anni : Il Tribunale di Bruxelles ha giudicato Salah Abdeslam e il suo complice tunisino Sofien Ayari colpevoli di tentato omicidio terrorista per la sparatoria di Forest , in Belgio, avvenuta nel marzo 2016. ...

Terrorismo - Salah Abdeslam colpevole per sparatoria al covo in Belgio - : La sentenza, a Bruxelles, riguarda l'unico superstite del commando terroristico che ha attaccato Parigi del 2015, arrestato il 18 marzo 2016 a Molenbeek. Condannato anche un altro sospetto terrorista, ...