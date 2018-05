Belen Rodriguez non si sposerà mai più | “Ho sofferto troppo”

Gossip e Tv : Ilary Blasi 'soffia' il posto a Belen Rodriguez? Video : Non c'è pace per Belen Rodriguez: proprio quando si è saputo che Alessia Marcuzzi ha rinunciato a condurre lo show che Canale 5 dedichera' ai Mondiali di Calcio, ecco spuntare una nuova ''rivale'' per l'argentina. Stando ai Gossip che riporta il sito di Davide Maggio, Mediaset starebbe pensando di affiancare a Nicola Savino una presentatrice molto amata dal pubblico: Ilary Blasi. E la showgirl sudamericana? Si dice che lei fara' solo delle ...

Quanto guadagna Belen Rodriguez? La risposta secca (e sincera) dell’argentina : Belen Rodriguez parla dei suoi affari e di quello che riesce a mettersi in tasca a fine anno: ecco Quanto guadagna la showgirl argentina “Guadagno come un bravo calciatore e posso permettermi il lusso di scegliere quali lavori accettare”, così Belen Rodriguez risponde alla domanda secca del giornalista sui suoi introiti togliendosi da ogni imbarazzo. La showgirl argentina non fa segreto dei suoi guadagni e lo palesa al settimanale di gossip ...

Belen Rodriguez : "Non credo più nel matrimonio - ho sofferto da impazzire per il mio" : Belen Rodriguez torna a confessarsi sulle pagine del settimanale Chi. La showgirl argentina in primis racconta la sua fragilità spesso nascosta dal suo appariscente aspetto fisico e da una ingombrante femminilità.Sembro più forte di quello che sono, mi sento fragile, ma sono una donna sincera: dico come la penso e se sbaglio, amen.prosegui la letturaBelen Rodriguez: "Non credo più nel matrimonio, ho sofferto da impazzire per il mio" ...

Belen Rodriguez - la crisi con Andrea Iannone colpa di Fabrizio Corona? Video : "Nuova vita e nuovo battito del cuore per Belen Rodriguez, secondo i rumors potrebbe essere in crisi con Andrea Iannone, solo un gossip passeggero? Vedremo". L'indiscrezione arriva...

Belen Rodriguez rivela : “Non credo più nel matrimonio” : Belen Rodriguez non vuole più sposarsi? La confessione Volente o nolente Belen Rodriguez è costantemente al centro dell’attenzione del gossip: vuoi per via della sua storia con l’ex marito Stefano De Martino (che ha lasciato sull’anima cicatrici difficilmente rimarginabili) o per la sua attuale relazione con il pilota di Moto Gp Andrea Iannone. Con quest’ultimo pare abbia ritrovato una serenità a lungo ricercata. I due ...

Belen Rodriguez senza filtri : "Guadagno come un calciatore - posso scegliere se accettare un lavoro" : Belen Rodriguez, 33 anni, si racconta al settimanale Chi, tra carriera e vita privata. La showgirl argentina, che da tempo è ferma in quanto a progetti televisivi, è al momento...

Fabrizio Corona “straparla” di Iannone - fidanzato di Belen Rodriguez. Il pilota gli risponde sui social? : 1/31 ...

FABRIZIO CORONA/ Da Belen Rodriguez a Silvia Provvedi : la decisione dell'ex re dei paparazzi : FABRIZIO CORONA si racconta in tv e oggi a Mattino 5 si ripassano i punti salienti della sua intervista da Belen Rodriguez a Silvia Provvedi: "Speriamo trovi la retta via" dice la Del Santo(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 14:51:00 GMT)

Belen Rodriguez e Andrea Iannone in crisi? : Sulla storia tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone se ne sono sempre dette di cotte e di crude, ora, le ultime indiscrezioni parlano di un amore al copolinea. A rivelarlo è stata la rubrica finale di ...

Belen Rodriguez - imbarazzo in famiglia. Sputtanati Cecilia e Jeremias : 'Quando sono arrivati in Italia...' : A lungo si è parlato di un passato imbarazzante di Jeremias Rodriguez . Forse è quello svelato da Fabrizio Corona a Verissimo . L'ex fidanzato di Belen Rodriguez , sorella di Jeremias e Cecilia, ha ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone in crisi per colpa di Fabrizio Corona?/ L’indiscrezione dei Giri di Valzer : Belen Rodriguez e Andrea Iannone in crisi per colpa di Fabrizio Corona? L’indiscrezione dei Giri di Valzer di Verissimo e le dichiarazioni dell'ex re dei paparazzi sull'argentina.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 11:28:00 GMT)