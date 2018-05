optimaitalia

: Battlefield 5 svela i requisiti minimi per la versione PC - OptiMagazine : Battlefield 5 svela i requisiti minimi per la versione PC - XRays_Insider : RT @ProjectXboxIT: EA svela ufficialmente Battlefield V: niente loot box e Season Pass, uscita fissata pe rottebore - Lauralink2me : Battlefield 5, ecco dettagli sul gameplay e uscita: Annunciato Battlefield 5, nuovo capitolo del popolare sparatutt… -

(Di martedì 29 maggio 2018) Mancano circa cinque mesi all'uscita di5, ma EA e DICE hanno già annunciato inecessari per laPC: in questo modo, i giocatori per computer avranno tutto il tempo di aggiornare la propria piattaforma. Andiamo a vedere cosa sarà necessario per giocare tranquillamente il nuovo capitolo della serie FPS su PC.Solitamente un gioco della serie ​​necessita di specifiche tecniche che non potremmo definire proprio "leggere". Tuttavia,5 sembra avere delle specifiche piuttosto ragionevoli - soprattutto per i possessori di schede Nvidia, dato che DICE ha collaborato con il produttore di GPU per questo nuovo capitolo. in ogni caso, anche le impostazioni basse dovrebbero fornire un'esperienza piuttosto fluida, soprattutto perché il gioco sembra già funzionare molto bene su console, ovvero hardware inferiori ai migliori PC votati al ...