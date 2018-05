Basket – Nazionale Femminile a Parma dal 14 al 17 giugno | il Coach Crespi | “raduno con un

Basket : Alessandro Gentile sarà operato. Per lui niente Nazionale con Croazia e Olanda : Cattive notizie per la Nazionale italiana di Basket che per le partite estive in chiave Qualificazioni ai Mondiali 2019 contro Croazia e Olanda dovrà fare a meno di una delle proprie stelle: Alessandro Gentile. L’azzurro infatti si è infortunato nel post season: probabile stop di circa 60 giorni, addio anche alla Summer League negli USA. Questo il comunicato che leggiamo sulla Gazzetta dello Sport che annuncia le condizioni fisiche della ...

Basket – Finale Nazionale U18 femminile : Costa Masnaga è campione d’Italia : Finale Nazionale U18 femminile a Battipaglia: Costa Masnaga è campione d’Italia. Reyer Venezia battuta in Finale (63-53) Costa Masnaga è campione d’Italia Under 18 femminile. Il verdetto è stato emesso al termine della Finale che le lombarde hanno vinto al PalaZauli di Battipaglia sulla Reyer Venezia (63-53). Si interrompe così l’egemonia delle orogranata, che si erano imposte nelle ultime due edizioni delle Finali Nazionali U18 Femminili. Al ...

Basket – La Nazionale 3×3 open femminile al 3×3 FIBA World Cup 2018 : Il primo appuntamento per le Nazionali è la 3×3 FIBA Word Cup 2018 (Campionato del Mondo) si terrà a Manila dall’8 al 13 giugno. Per l’Italia partecipa la Nazionale femminile 3×3 open Riparte la stagione del 3×3. Il primo appuntamento per le Nazionali è la 3×3 FIBA Word Cup 2018 (il Campionato del Mondo) a Manila. Per l’Italia partecipa la Nazionale femminile 3×3 open. Qui di seguito le convocazioni per il raduno ...

Basket - Romeo Sacchetti : “Si ha poca pazienza con i giovani in Italia. Nazionale? Giocheremo coi migliori che abbiamo” : Dopo aver concluso la stagione con la Vanoli Cremona in maniera straordinaria con la semifinale di Coppa Italia ed i playoff, Meo Sacchetti analizza quanto fatto con il club ed anche i prossimi obiettivi con sulla panchina dell’ItalBasket. “Una grande annata. In estate eravamo in A2 e siamo stati ripescati. Non siamo partiti bene, ma ci siamo messi a posto con Fontecchio, che aveva gli stimoli giusti. Noi abbiamo fatto il nostro, ...

Basket – Nazionale maschile : gli azzurri a Roma per un miniraduno - i convocati : Nazionale A. Mini raduno a Roma dal 22 al 26 maggio: i convocati del CT Meo Sacchetti Torna in attività la Nazionale. Con il campionato appena entrato nella fase più calda, si torna a intravedere l’Azzurro. Il CT Meo Sacchetti, in previsione della terza e ultima finestra della prima fase di qualificazione al Mondiale 2019 (28 giugno a Trieste contro la Croazia e 1 luglio a Groningen contro i Paesi Bassi) ha convocato 10 giocatori per un mini ...

La Asd Margherita Sport e Vita Basket : leadership internazionale sui progetti europei : I settori della Doppia Carriera, la Formazione Professionale nel settore dello Sport Management, l'inclusione Sociale, le parità di sesso, Disabilità giovanile, il Turismo Sostenibile, il contrasto ...

Basket La Nazionale maschile in carrozzina da domani al Palazzetto di Frosinone : La Nazionale maschile di pallacanestro in carrozzina è a Frosinone. Il Capoluogo ospita gli Azzurri del coach Carlo Di Giusto al Palasport del Casaleno, da domani al 6 maggio, per una nuova tappa di ...

FABRIZIO FRIZZI/ L'omaggio della Nazionale Basket Artisti & Friends : presente anche la moglie Carlotta : In memoria di FABRIZIO FRIZZI la Nazionale Basket Artisti & Friends è scesa in campo per ricordarlo. presente tra il pubblico anche la moglie Carlotta Mantovan.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 09:39:00 GMT)

Finale Nazionale U20 Ecc. Per lo Scudetto sarà Treviso Basket contro Virtus Bologna : Le finali sono trasmesse in diretta streaming su www.fip.it/giovanile e su www.Basketlike.it. E' storica la vittoria della De'Longhi Treviso Basket, che superando l'Umana Reyer Venezia per 65-59 si ...

Fabrizio Frizzi/ Nazionale Basket Artisti & Friends in campo stasera per ricordarlo (27 aprile) : In memoria di Fabrizio Frizzi: Nazionale Basket Artisti & Friends in campo stasera per ricordarlo a Roma con una partita di Basket, ritirata la maglia numero 10 (27 aprile)(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 10:55:00 GMT)

Basket femminile - Cecilia Zandalasini : “Vincere con Schio sarà un sfida stimolante. Sono fiduciosa pensando alla Nazionale” : Parlare di Cecilia Zandalasini, talento sbrilluccicante del Basket femminile italiano, in termini di personaggio sportivo e mediatico non è certo esagerato. Le presenze televisive, oltre alla prestazioni in campo con la Nazionale italiana agli Europei in Repubblica Ceca e la militanza nella WNBA tra le fila di Minnesota (squadra vincitrice dell’ultimo campionato negli States), hanno reso la figura della giovane cestista nostrana ancor più ...

Finale Nazionale U20F. Tiger Rosa Basket Forlì e Umana Venezia in Finale. Lunedì a Desio alle 15.00 : Le Finali del 2 aprile 3° posto 11.30, Macherio: Treofan Battipaglia-Sanga Milano 1° posto 15.00, Desio: Tigers Rosa Forlì-Umana Reyer Venezia Tutte le gare sono trasmesse in streaming su www.fip.it/...

Finale Nazionale U20F. Tiger Rosa Basket Forlì in finale. Battuta Battipaglia : 18.00 Sanga Milano-Umana Reyer Venezia Le Finali del 2 aprile 3° posto 11.30, Macherio: Treofan Battipaglia- 1° posto 15.00, Desio: Tigers Rosa Forlì- Tutte le gare sono trasmesse in streaming su www.