Basket | gara-3 | Trento supera Venezia! I bianconeri più vicini alla finale scudetto

Basket - semifinale gara-3 : c'è Trento-Venezia. Sutton in campo : TRENTO-VENEZIA , SEGUI QUI IL LIVE, Calma e gesso. La serie tra Venezia e Trento riprende oggi con gara-3 e sull'1-1 a casa della Dolomiti dove, si spera, il clima sia un po' meno torvo di quanto ...

Diretta Basket - Semifinale Gara 3 : Trento Venezia 19-11 : Ore 20:45 alla Blm Arena di Trento si gioca Gara 3 della Semifinale scudetto tra Dolomiti Energia Trentino e Reyer Venezia. Situazione 1-1. Cronaca in Diretta PRIMO QUARTO Pubblicità Pubblicità Partenza a mille dei bianconeri con Sutton e Shields, Jenkins inaugura le segnature degli ospiti che però perdono molti palloni anche se stoppano ...

Video/ Brescia Olimpia Milano (74-80) : highlights della partita (Basket Serie A1 - semifinali gara 3) : Video Brescia Olimpia Milano (risultato finale 74-80): highlights della partita di basket, valida come gara 3 delle semifinali dei play off scudetto della Serie A1.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 09:42:00 GMT)

Playoff Basket - Gara-3 : Milano batte Brescia 74-80 e si porta sul 2-1 nella serie : Gara 3 di una serie in parità è quella fondamentale per guadagnare il match point per la finale e Milano con il 74-80 finale si porta sul 2-1 ad una sola vittoria per la serie finale. Brescia comincia ...

Basket : Semifinali - stasera - 20.45 - gara-3 Brescia-Milano : SERIE A Il nuovo calendario La serie di semifinale Milano-Brescia torna in campo stasera , 20.45, al PalaGeorge di Montichiari, il feudo della Leonessa, sul punteggio di 1-1. In gar-2 al Forum, l'EA7 ...

Basket - gara-2 : Venezia deve buttarla sul fisico per evitare il bis di Trento : SERIE A risultati e classifica Come Milano, anche Venezia, l'altra favorita, ha perso gara-1 in casa. Il riscatto deve arrivare stasera al Taliercio, per non dover andare in Trentino sotto 0-2. ...

Basket Nba - finale Ovest Golden State trascina Houston a gara-7 : OACKLAND - I Golden State Warriors pareggiano i conti , 3-3, con gli Houston Rockets portando anche la serie della finale di Western Conference a gara-7. Era dal 1979 che entrambe le finali di ...

Basket - Playoff NBA 2018 : Golden State domina nel secondo tempo - con Houston sarà gara-7! : Sembrava potesse chiudersi con una gara d’anticipo, ma la serie più attesa della stagione NBA si protrarrà fino a gara-7, decisiva per il passaggio del turno e l’accesso alle Finals. In gara-6 della finale della Western Conference i Golden State Warriors hanno vinto contro gli Houston Rockets con un punteggio di 115-86, che non rende però giustizia alla prestazione degli ospiti, che fino a metà gara erano rimasti davanti. I ...

Basket – Semifinale Playoff : Milano domina Brescia - gara-2 è un massacro : Semifinale Playoff di serie A, Milano vince e riporta la serie contro Brescia in parità dopo aver perso gara-1 Semifinale Playoff di serie A di Basket andata in scena questa sera in quel di Milano. L’Olimpia ha messo ko Brescia, portando la serie sull’1-1 dopo aver perso il primo atto pochi giorni fa. Questa sera però la Germani non è scesa in campo, dominata letteralmente da Micov e compagni che hanno vinto 89-68, mantenendo un ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Milano domina gara-2 e pareggia la serie contro Brescia : Una partita senza storia, dominata dal primo minuto. Questa, in breve, la storia di gara-2 della Seminale Playoff tra l’EA7 Armani Milano e la Germani Basket Brescia, con la formazione meneghina che ha preso margine nei primi due quarti per poi amministrare. La prima metà di gara, come detto, è stata completamente dominata dall’Olimpia, che ha messo a referto la bellezza di 60 punti prima dell’intervallo, suddivisi equamente nei due periodi. ...

Video/ Venezia Trento (78-80) : highlights della partita (Basket gara-1 semifinali playoff) : Video Venezia Trento (78-80): highlights della partita di basket, gara-1 delle semifinali playoff con il colpaccio della Dolomiti Energia in casa Reyer(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 09:25:00 GMT)

Playoff Basket - Gara-1 semifinali : Trento passa a Venezia 78-80 : Dopo la sorpresa della vittoria in gara 1 di Brescia a Milano nella prima semifinale, la seconda con protagoniste Venezia e Trento in quella che l'anno scorso era stata la sfida per il titolo si apre ...