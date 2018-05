Bari | oltraggio agli agenti dopo il verbale Comandante Palumbo | ' Nessun abuso'

A Bari il tribunale in tenda. Oltraggio alla giustizia : Come ci fosse stato un terremoto. E invece è l'emergenza della routine. La Protezione Civile monta tre tensostrutture: sì, la giustizia si fa in tenda. Però non siamo nelle steppe dell'Asia Centrale, ma a Bari. Il palazzo in cui dovrebbero tenersi le udienze è fuori uso, a rischio crollo. E allora si corre ai ripari. I tecnici, gli stessi che abbiamo visto in azione fra sciagure e calamità naturali, costruiscono una sede provvisoria, per i ...