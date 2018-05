Barbara D' Urso preoccupata per il figlio | ecco cos' è successo dietro le quinte

Barbara D'Urso - selfie con Salvini e Di Maio : 'Grazie per aver scelto Pomeriggio 5' : Niente cronaca e niente gossip, ma un ampio spazio dedicato al mancato governo e alle prospettive future. Barbara D'Urso ha anche spiegato di aver chiesto agli altri schieramenti di intervenire, ma ...

Barbara D'Urso - selfie con Salvini e Di Maio : 'Grazie per aver scelto Pomeriggio 5' : Il giorno dopo la scelta di Sergio Mattarella di porre il veto su uno dei ministri del possibile governo Conte, entrambi i leader politici vincitori delle elezioni del 4 marzo, Matteo Salvini e Luigi ...

Barbara D'Urso - selfie con Salvini e Di Maio : «Grazie per aver scelto Pomeriggio 5» : Il giorno dopo la scelta di Sergio Mattarella di porre il veto su uno dei ministri del possibile governo Conte, entrambi i leader politici vincitori delle elezioni del 4 marzo, Matteo Salvini e Luigi ...

'Mio padre ti ha dato da mangiare'. Vittorio Corona e Barbara D'Urso - il retroscena : In tutta risposta, Corona ha lanciato una successiva stoccata su Instagram Stories: "Se non avessi la coda di paglia , nei confronti di quasi tutto il mondo dello spettacolo e sai di cosa parlo, , ...

“Mio padre ti ha dato da mangiare”. Vittorio Corona e Barbara D’Urso - il retroscena. Chi era il padre di Fabrizio Corona? E qual era il suo legame con Barbarella? : Guerra totale tra Barbara D’Urso e Fabrizio Corona. L’ultimo capitolo, però, è tra i più pesanti di sempre, con delle dichiarazioni da parte dell’ex re dei paparazzi che sicuramente continueranno a trascinarsi a lungo. Non ci ha pensato due volte ed è andato sul pesante. Il tutto, ovviamente, va in scena tra tv e social. Lui l’ha accusata a ‘Verissimo’ di aver strumentalizzato la ex Nina Moric al ...

Barbara D'Urso - a Domenica Live lo scherzo del figlio. 'Sono ancora sotto choc' : Durante l'ultima diretta di Domenica Live , Barbara D'Urso ha subito uno scherzo ad opera del figlio. La conduttrice è rimasta scioccata per quanto successole dietro le quinte, tanto è vero che il ...

La campagna televisiva di Di Maio e Salvini riparte da Barbara D'Urso : ... aggiunge, il professor Savona aveva posto un'unica condizione: "Faccio il ministro dell'Economia per il vostro governo a patto che non si esca dall'euro". Sarà vero? Chissà. Per Salvini "i rilievi ...

Di Maio e Salvini da Barbara d'Urso : <br>"Mattarella ha bocciato l'idea - non il ministro" : Luigi Di Maio e Matteo Salvini, persa l'opportunità di andare al governo, stanno invadendo giornali e tv con le loro dichiarazioni contro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i "poteri forti" dell'Europa. Oggi sono stati ospiti di Barbara d'Urso a "Pomeriggio Cinque", uno dopo l'altro a distanza di pochissimi minuti. Prima è toccato al leader del MoVimento 5 Stelle, poi a quello della Lega, ma i contenuti sono stati gli stessi ...

Matteo Salvini va da Barbara D'Urso : «Sono inc***ato nero - l'Italia agli italiani. Berlusconi? Scelgo un'altra nazionale» : Matteo Salvini commenta le ultime e concitate 24 ore della politica italiana. E lo fa dalla poltrona di Pomeriggio 5. «È stata una brutta giornata, Mattarella si è permesso...

Barbara d'Urso - scherzo del figlio in diretta/ Intervistare Luigi Di Maio e Salvini non l'ha resa così nervosa : Barbara d'Urso diventa nonna? Lo scherzo a Domenica Live, con la complicità del figlio, scatena il popolo del web che si diverte ad ipotizzare cosa possa essere successo.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 19:02:00 GMT)

Luigi Di Maio - l'attacco a Maria Elena Boschi in diretta da Barbara D'Urso : L'altro giorno aveva attaccato Angelino Alfano , definendolo come uno degli 'impresentabili' che per anni e anni sono stati al governo per difendere la candidatura bocciata a ministro dell'Economia di Paolo Savona . Alfano aveva poi risposto per le rime. Oggi, intervenendo a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso , Luigi Di Maio ha esteso i suoi strali anche a Maria Elena Boschi . Attaccando il ...

Barbara d'Urso VS Fabrizio Corona - perché si odiano?/ Ecco le parole di Carmelita a Domenica Live del 2013 : Fabrizio Corona contro Barbara d'Urso: duro botta e risposta tra i due. L'ex re dei paparazzi replica alla conduttrice con un durissimo post pubblicato su Instagram.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 18:24:00 GMT)

MATTEO SALVINI E LUIGI DI MAIO DA Barbara D’URSO/ “Savona - Lega e M5s d’accordo per rimanere in Ue” : LUIGI Di MAIO e MATTEO SALVINI a Pomeriggio 5, diretta live. L'alleanza tra M5S e Lega va avanti? I due leader in studio da BARBARA d'Urso per svelare i loro piani(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 18:22:00 GMT)

Di Maio da Barbara D’Urso : “Mattarella ha impedito che nascesse il governo” : Il capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio torna all'attacco del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervistato da Barbara D'Urso a Pomeriggio Live: "Abbiamo messo in piedi un governo, oggi potevamo essere già al lavoro, ci hanno detto di no. Ora torniamo al voto. Ma se ci ripresentiamo un’altra volta al Quirinale e trovano che un altro ministro ha scritto qualcosa non andava bene, ricominciamo da capo. Il problema di ...