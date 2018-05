: Governo M5s-Lega, Steve Bannon: “Giusto insistere su Savona, ha idee chiare su Ue. Colpito da entusiasmo Di Maio e… - fattoquotidiano : Governo M5s-Lega, Steve Bannon: “Giusto insistere su Savona, ha idee chiare su Ue. Colpito da entusiasmo Di Maio e… - Capezzone : Annullato a Roma - leggo - un evento pubblico oggi con #Bannon. In effetti per far schizzare in alto i consensi all… - SkyTG24 : Steve Bannon a Sky TG24: con governo #M5s Lega economia può rafforzarsi -

"Fight on":e M5S continuino a "combattere", perché quello che successo in Italia "è disgustoso". Parola di Steve, l'ex stratega di Trump, in Italia per studiare da vicino la crisi politica del nostro Paese. "L'Italia è importante a livello globale, è al centro del mondo politico" e per questo secondo"Bruxelles, Francoforte, Davos, Berlino,Wall Street non hanno consentito la formazione del governo" perché temevano che se avesse funzionato il modello si sarebbe diffuso anche altrove".(Di martedì 29 maggio 2018)