Bankitalia | Visco | «C’è fiducia sull’Italia | no a scorciatoie sul debito»

Governo - Visco (Bankitalia) : “Caduta dei mercati non ha giustificazioni - è emotiva. Rispettiamo vincoli costituzionali” : Nel giorno in cui lo spread vola oltre quota 300, il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nell’intervento all’Assemblea annuale, dà rassicurazioni agli investitori e agli italiani. “Ciò che stiamo osservando sui mercati non ha giustificazioni, se non emotive” ha dichiarato. “Le norme entro cui operiamo vanno migliorate, ma non possiamo prescindere dai vincoli costituzionali, la tutela del risparmio, ...