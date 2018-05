Bankitalia | M5S | Visco racconta Paese che non c’è | cambiamento solo rimandato

sportfair

(Di martedì 29 maggio 2018) Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Il Governatore della Banca d’Italia, Ignaziounche non esiste. Un, a suo dire, florido, felice e che appena in questi giorni è stato turbato da uno stormir di fronde della speculazione finanziaria. Il numero uno di Via Nazionale si preoccupa adesso dello spread e dei risparmi degli italiani, quandoè stata a volte complice e a volte poco vigile rispetto al massacro perpetrato negli ultimi anni a danno di circa mezzo milione di piccoli investitori, finiti sul lastrico per colpa dei crac bancari”. Lo dicono i senatori M5S in relazione alle considerazioni finali del governatore di Palazzo Koch, di fronte al quale gli eletti pentastellati si sono riuniti stamane in delegazione.“Siamo di fronte – sottolineano in una nota – a quei poteri forti che non hanno voluto la nascita del ...