Bandiera blu 2018

Ragusa - spiaggia Bandiera blu : istruzioni per l'uso : Fino al 16 settembre prossimo i bagnanti che fruiranno delle spiagge bandiera blu di Marina di Ragusa dovranno seguire l'ordinanza del Comune

Spiagge della Campania da Bandiera blu : eccone cinque da non perdere : Sono 18 le Bandiere blu che quest'anno la Campania ha ottenuto dalla Fee , Foundation for environmental education, e sale sul podio delle prime tre regioni d'Italia. Le località premiate si sono ...

'Progetto Bandiera blu portato avanti grazie al salario accessorio ora bloccato' : ... e ogni bonus è sempre stato erogato a fronte di specifico impegno, coronato da positivo risultato oggettivo 'come infatti la Bandiera Blu, di cui ora l'amministrazione politica si vanta sui giornali,...

Può bastare al nostro golfo una Bandiera blu da issare su poche spiagge? : ... sul canale 89 per quanto riguarda l'Abruzzo, sul canale 617 per il Molise e - come sempre - con un 'ora di differita su Teleuniverso +1 , canale 661, oltre che in streaming sul sito internet www.

Zapponeta conquista la Bandiera Blu : Prova che il lavoro e l'impegno costante di un'intera squadra politica pagano sempre. Questa è una notizia che ci rende orgogliosi e pieni di gioia. Semplicemente emozionante. Stiamo incanalando il ...

Agire per il Trentino - Binelli * Lago di Roncone : ' bene il riconoscimento della Bandiera blu - ma deve essere una priorità per la politica ' - : O meglio ancora, che l'ambiente stesso torni ad essere una priorità per la politica dal momento che sia a livello nazionale sia a livello locale è stato quasi dimenticato, e questo è abbastanza ...

Bandiera blu - per i 5 stelle è «Un punto di partenza» : Siamo consapevoli che i passi da fare sono molti, ma siamo altrettanto certi che la volontà politica e l'impegno concreto che l'Amministrazione sta mettendo in campo, accompagnata da maggior rispetto ...

Bandiera blu : le regole guida per ottenerla : Non solo mare cristallino. Sono 32 i criteri rigidi per l’assegnazione della Bandiera Blu della Fee ai Comuni, anche se per le acque di balneazione le regole sono piu’ restrittive di quelle previste dalla normativa nazionale (solo quelle classificate come “eccellenti” negli ultimi quattro anni). Ci devono essere regolari campionamenti delle acque effettuati nel corso della stagione estiva. Sono criteri imperativi, e solo ...

Bandiera blu 2018 - è in Liguria il mare più bello d'Italia. Ecco dove : La Spezia, 7 maggio 2018 - La Liguria si conferma regina delle Bandiere Blu , che segnano l'eccellenza delle acque per la balneazione e per i servizi in prossimità di spiagge e scogliere frequentate ...

Mare : sindaco Jesolo - nostra spiaggia per la 15ma volta si conferma Bandiera blu (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Ulteriori requisiti vedono coinvolti tutti i servizi erogati sul territorio, come la raccolta dei rifiuti e la depurazione delle acque, la promozione della mobilità sostenibile, la fruibilità dell’ambiente e la tutela della natura. Ci sono poi i servizi sull’arenile, dal

Pozzallo perde la Bandiera blu : Il mancato raggiungimento del parametro relativo alla raccolta differenziata fa perdere a Pozzallo la bandiera blu della Fee International.

Spiagge Bandiera blu 2018 - sono 368 le località premiate. Liguria regina. Poi Toscana e Campania : Aumentano le Spiagge da sogno in Italia e in questa 32/a edizione di consegna delle bandiere blu la sorpresa è la Campania, che scalza le Marche e si piazza al terzo posto dopo Liguria e Toscana per numero di Comuni premiati dalla Fondazione per l'educazione ambientale (Foundation for Environmental Education - Fee). Non solo qualità del mare ma anche gestione del territorio, impianti di depurazione, gestione dei rifiuti, ...

