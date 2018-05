BAMBINO SCOMPARSO A MIRANDOLA Comacchio | 11enne ritrovato | Gli zii mi

Ritrovata la bici del BAMBINO pakistano scomparso a Mirandola : Articolo aggiornato alle ore 17,17 del 27 maggio 2018. I carabinieri di Carpi hanno deciso di diffondere la foto del piccolo nella speranza di ricevere notizie utili al ritrovamento. Intanto nei pressi della stazione ferroviaria di Mirandola è stata trovata una bicicletta che, secondo i primi accertamenti dei carabinieri, potrebbe appartenere all'11enne. Al momento della scomparsa, Muhammad indossava pantaloni e camicia nera ...

Mirandola - scomparso BAMBINO di 11 anni : Un bambino di 11 anni è scomparso venerdì pomeriggio a Mirandola, piccolo centro del modenese già noto alle cronache per i terremoti che hanno colpito l'Emilia Romagna a partire dal 2012. Il bambino si chiama Mohammed Zubair e vive in Italia da circa 9 anni insieme alla famiglia dello zio paterno. Si sono perse le sue tracce venerdì pomeriggio, quando la zia Sobia Liaot l'ha lasciato a casa per andare a prendere i due figli a scuola: "Sono ...

Mirandola - BAMBINO di 11 anni scomparso : aveva litigato con gli zii affidatari : BOLOGNA Prende sempre più corpo la pista dell'allontanamento volontario. Secondo quanto emerso il piccolo Muhammad Zubair, il bimbo di 11 anni scomparso da due giorni a Mirandola , Modena, , si ...

Cosa sappiamo finora del BAMBINO di 11 anni scomparso a Mirandola venerdì : Mohammed Zubair , 11 anni di nazionalità pakistana, è scomparso a Mirandola, paese in provincia di Modena, venerdì pomeriggio, intorno alle 17. La zia, Sobia Liaot , ha raccontato al Resto del Carlino ...

