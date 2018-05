Balotelli-Napoli | le parti si avvicinano | il feeling con Insigne piace eccome

Napoli - a tutto De Laurentiis : la verità sul caso Sarri e su Balotelli… : De Laurentiis ha parlato anche di calciomercato dopo le pungenti parole sul Var, il patron del Napoli ha analizzato i casi Balotelli e Sarri “Balotelli non lo abbiamo preso in considerazione. E’ un bravissimo calciatore e uno straordinario attaccante, ma l’attacco non è la nostra priorità”. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, commenta così le voci che accostano il nome di Supermario al club partenopeo. ...

De Laurentiis : 'Balotelli? Non è la priorità del Napoli' : NAPOLI - ' Retroscena su Sarri? Non ci sono retroscena, ad un certo punto ho comunicato alla stampa che il tempo fosse scaduto e quindi mi sono mosso e ho portato Carlo Ancelotti a Napoli. Se una ...

Calciomercato Napoli - Raiola : “Balotelli in azzurro? Ecco la situazione” : Calciomercato Napoli – Il Napoli è al lavoro per la prossima stagione, dopo aver ufficializzato l’allenatore Carlo Ancelotti il club azzurro si muove anche sul fronte calciatori. Un profilo valutato è sicuramente quello di Mario Balotelli, Ecco le dichiarazioni di Mino Raiola come riporta Sky Sport: “Non è proprio a parametro zero ma questi sono problemi miei. Balo in Italia è il più forte quindi chi ha in testa un progetto ...

Calciomercato Napoli - la bomba dalla Francia : “Balotelli ad un passo” : Calciomercato Napoli – E’ andata in archivio una stagione entusiasmante per il Napoli che però non è riuscito a conquistare lo scudetto, adesso il presidente De Laurentiis lavora per la prossima stagione con la situazione panchina caldissima, il tecnico Sarri al momento è lontano con Simone Inzaghi primo candidato, Hamsik nel frattempo ha annunciato l’addio. Nelle ultime ore clamorosa bomba che arriva direttamente dalla ...

Raiola : 'Anche ilk Napoli interessato a Balotelli' : Mino Raiola ha parlato di Mario Balotelli ai microfoni della RAI : 'E' pronto a tornare indietro. È maturato ed è uno dei primi dieci attaccanti al mondo: e in Italia è il numero uno. Vale 100 milioni di euro, ma è a parametro zero ed è quindi un affare. Sto già trattando con molti club in Inghilterra e in Italia. Ho parlato con Juve, Roma, ...

Calciomercato Roma - Balotelli apre al trasferimento! Poi novità su Napoli e Juventus : Calciomercato Roma, i giallorossi sono scesi in campo per la giornata di Serie A, pareggio contro il Bologna. Ma si pensa anche al mercato, il particolar modo Balotelli apre al trasferimento come riporta a Sportweek: “Non penso di poter andare al Napoli perchè De Laurentiis non ha mai avuto simpatia nei miei confronti. Sono stato una volta vicino anche alla Juventus, ma ho deciso io di non andare nonostante la dirigenza mi volesse. Andrei ...