Balotelli dedica il gol ad Astori Sono convinto che la | in alto | guardavi la

Balotelli torna al gol con l'Italia e lo dedica a Davide Astori : «L'hai visto con mio papà da lassù» : È di Mario Balotelli il primo gol della gestione Mancini: l'attaccante ex Inter e Milan, al ritorno in nazionale, ha sbloccato il risultato ieri sera nella vittoria dell'Italia per 2-1...