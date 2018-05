Azzurri a Coverciano | niente allenamento

Nazionale : Azzurri a Coverciano - inizia l'era Mancini : Roma, 23 mag. , askanews, Si raduna nella tarda serata di oggi a Coverciano la Nazionale del neo ct Mancini , in vista delle tre amichevoli di fine stagione in programma lunedì 28 maggio a San Gallo ...

Terzo giorno di raduno per gli Azzurri a Coverciano : Terzo giorno di raduno a Coverciano per la nazionale italiana di calcio in vista delle amichevoli contro Argentina e Inghilterra. (AdnKronos) L'articolo Terzo giorno di raduno per gli azzurri a Coverciano sembra essere il primo su CalcioWeb.