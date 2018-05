Autostrade | “Tutor spenti dopo sentenza che ha dato ragione a un imprenditore sulla

ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 maggio 2018) I Tutor verranno, tutti. In pochissimo tempo.ladello scorso 10 aprile con cui i giudici della Corte d’Appello di Roma hannotorto adper l’Italia ea Craft, l’azienda che ne rivendica i diritti sul brevetto, il funzionamento dei ‘varchi’rete autostradale è in via di sospensione in attesa della definizione del contenzioso. La notizia è stata anticipata da Il Sole 24Ore. Una vicenda che non si sa se e quando verrà risolta definitivamente, ma che preoccupa alla vigilia dell’esodo estivo. “Ora rischia di spegnersi anche il livello della sicurezza stradale”, ha commentato l’Asaps-Associazione sostenitori Polstrada. “gli attacchi seriali al sistema del controllo della velocità con i vari misuratori come autovelox, telelaser e simili – commenta il presidente Giordano Biserni – ...