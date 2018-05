Auto – Una giornata ad alte prestazioni sotto il segno di She’s Mercedes

Fausto Filippone - trovate cocaina e una siringa nell'Auto : "Piano premeditato" : E' stata trovata cocaina nell'auto di Fausto Filippone, l'uomo che il 20 maggio ha gettato la figlia Ludovica di 10 anni da un viadotto...

Roma - Autobus dell'Atac si scontra con una moto : due feriti. Uno è grave : Due persone sono rimaste ferite intorno alla mezzanotte in via Guidoubaldo del Monte, a Roma, a causa di un incidente stradale. Intorno alla mezzanotte un bus Atac della line 230 si è scontrato con ...

Si fanno 3 ore di Auto al giorno perché Nicola non perda l’anno. Una storia : È una scuola dove non ci sono campanelle e classi. Gli insegnanti difficilmente possono programmare le attività didattiche: si vive giorno per giorno e ogni mattina di studio è diversa. Le aule sono le stanze dell’ospedale ICS Maugeri di Sciacca (Ag) dove, per più giorni a settimana, i docenti dell’Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci di Trapani si danno il cambio ...

Grave incidente stradale tra un'Automobile e una moto : muore un centauro di 52 anni : Approfondimenti incidente mortale a Teolo: esce di strada con la sua motocicletta, muore 53enne 20 maggio 2018 incidente stradale mortale domenica a Este dove all'angolo tra via Attesta e via Principe ...

LIVE 500 Miglia Indianapolis 2018 in DIRETTA : Power comanda la gara su Carpenter e Rossi - Autore di una rimonta pazzesca : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della mitica 500 Miglia di Indianapolis 2018 , in un weekend tanto atteso in terra statunitense: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si parte alle ...

Statale 36 - incidente tra un'Auto e una moto : soccorsi in Valassina : incidente un'auto e una motocicletta nel primo pomeriggio di domenica 27 maggio sulla Statale 36 in direzione di Milano tra Lissone e Monza. Due le persone soccorse in Valassina, superstrada chiusa a ...

Sicurezza - petizione Salvagente : una norma per non "dimenticare" più i bambini in Auto : Una norma che obblighi i sistemi anti abbandono sui seggiolini auto per i bimbi. Lo chiede l'associazione Salvagente con una petizione lanciata su Change.org che ha superato il giro di boa per ...

Tragico schianto in Autostrada - bus di tifosi si ribalta. Vittime e feriti. Tornavano a casa dopo aver assistito ad una partita della squadra del cuore : Un giornata di festa. La birra fuori lo stadio, i cori ed i trucchi sul viso. Sorrisi che poi si sono trasformati in pianto quando il pullman che li stava riportando a casa si è ribaltato. Immediatamente sono scattati i soccorsi ma per 3 di loro non c’è stato nulla da fare. A quanto riportano i media locali, alla base dell’incidente potrebbe esserci lo scoppio di un pneumatico che avrebbe fatto perdere all’autista il controllo del mezzo. ...

Roma - le femministe contro il reddito di cittadinanza : “Meglio il reddito di Autodeterminazione. Una misura di liberazione” : Non una di meno contro il reddito di cittadinanza. “Il reddito di autodeterminazione che Non Una Di Meno ha proposto nel Piano femminista contro la violenza di genere è una misura universale rivolta agli individui e non al nucleo familiare, che è il luogo dove spesso avviene la violenza”, spiega Marina del movimento di Non Una di Meno nel corso della manifestazione in occasione dei 40 anni della legge 194 a Roma. “Deve ...

Mostro Circeo - riscontro sull'Auto del sequestro di Rossella Corazzin : era una jeep : C'è un riscontro che unisce la testimonianza di una donna, che vide Rossella Corazzin a bordo di una jeep il 21 agosto 1975, giorno della scomparsa, e le dichiarazioni fatte da Angelo Izzo in due ...

Mostro del Circeo - Angelo Izzo : "Uccidemmo Rossella Corazzin"/ Riscontro sull’Auto del sequestro : una jeep : Mostro del Circeo, nuova rivelazione choc: secondo Angelo Izzo fu rapita, violentata ed uccisa anche Rossella Corazzin, la 17enne scomparsa da Tai di Cadore.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 16:37:00 GMT)

Si ferma a cambiare una ruota in Autostrada - Rudi travolto da un’Auto e ucciso a 36 anni : Lo schianto lungo l’autostrada A14 dir nel Ravennate. L'uom era fermo sula corsia di emergenza per cambiare una gomma forata quando è stato travolto da un'altra aiuto che sopraggiungeva nella stessa direzione.Continua a leggere