Auto giù dal ponte | la mamma stava accompagnando i bimbi a scuola | grave la figlia

Chiamano la figlia Blu. Il giudice Autorizza : Per la cronaca, il nome scelto non è poi così strambo. Ogni anno, infatti, una media di sei bambine viene chiamata Blu , o Verde, , senza che questo comporti per le piccine particolari difficoltà ...

Agrigento - Auto vola giù da viadotto : muore 32enne e il figlio di 4 anni : Una donna di 32 anni, Maria Stella Traina, è morta insieme al figlio di 4 anni dopo esse precipitata con l'auto da un viadotto ad Agrigento.

Agrigento - Auto giù da viadotto : morti madre e figlio di 4 anni - grave bimba di 7 : Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell’incidente che ha provocato la morte di una donna, di suo figlio di 4 anni e il ferimento dell’altra figlia di 7 anni, in un incidente stradale sulla strada che collega Santo Stefano Quisquina (Agrigento) a Lercara Friddi. L’auto guidata dalla donna è precipitata dal viadotto in contrada Contuberna facendo un volo di 20 metri. La piccola è stata invece tirata fuori dalle lamiere ed è ...

Agrigento - Auto giù dal viadotto : morti madre e figlio di 4 anni/ Ultime notizie - grave figlia di 7 anni : Agrigento, auto giù dal viadotto: morti madre e figlio di 4 anni, rimasti incastrati nelle lamiere. Gravissima la seconda figlia di 7 anni, ignote le dinamiche del sinistro.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 13:17:00 GMT)

Agrigento - Auto giù da un viadotto : muoiono madre e figlio : Con la donna viaggiava anche la figlia di sette anni, estratta dalle lamiere e trasportata in ospedale in gravissime condizioni

A San Michele Salentino dal 30 al 4 giugno la Fiera dell'Auto usata : Occasioni, spettacoli ed intrattenimento. In sintesi la proposta dell'edizione 2018 della Fiera dell'auto di San Michele Salentino, la più importante manifestazione pugliese di settore. L'evento, organizzato da ...

Auto giù dal viadotto - morti madre e figlio di 4 anni : Tragico incidente stradale a Santo Stefano Quisquina, piccolo comune della provincia di Agrigento. Un'Auto è precipitata da un viadotto: sono morti madre e figlio di 4 anni, l'altra figlia...

Agrigento - Auto giù da viadotto : muoiono mamma e figlio di 4 anni - grave la sorellina di 7 : Una donna di 32 anni e il suo bambino di 4 anni sono morti per essere precipitati con la loro auto giù da un viadotto sulla strada che collega Santo Stefano Quisquina a Lercara Friddi, in provincia di Agrigento. Gravissima la figlia di 7 anni, che viaggiava con loro, e che è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Palermo. Ancora da chiarire la dinamica.Continua a leggere

Agrigento - Auto giù da un viadotto : morti madre e figlio di 4 anni : Agrigento, auto giù da un viadotto: morti madre e figlio di 4 anni Agrigento, auto giù da un viadotto: morti madre e figlio di 4 anni Continua a leggere L'articolo Agrigento, auto giù da un viadotto: morti madre e figlio di 4 anni proviene da NewsGo.

Auto sbanda e si schianta sull'A26 : Giusi muore a 20 anni - feriti tre amici : Per la giovane non c'è stato nulla da fare, feriti in maniera grave il fidanzato e una coppia di amici che ora sono ricoverati in prognosi riservata.Continua a leggere

E' boom di Auto ecologiche - ma non in Friuli Venezia Giulia : Rispetto al primo semestre 2017, diminuiscono le polizze per gli acquisti auto : cala leggermente la percentuale di polizze richieste per l'acquisto di auto nuove, che passa dall'8,1% al 7,8%. In ...

Sciopero trasporti giugno 2018 : calendario treni - Autobus e aerei Video : Il mese di giugno si preannuncia complicato per i viaggiatori italiani, a causa dei numerosi scioperi previsti. A re il calendario delle proteste che interesseranno le corse di treni, autobus e mezzi trasporti pubblico locale, senza dimenticare il settore aereo. Prima che si entri nel prossimo mese, maggio riservera' 8 ore di passione alla categoria dei pendolari tra sabato 26 e domenica 27 maggio a causa dello Sciopero trenitalia, Trenord e ...

INCIDENTE IN A14 : MORTO 31ENNE DI SAN GIULIANO MILANESE/ Scontro frontale : ferito conducente dell'altra Auto : INCIDENTE sull’A14: muore 31ENNE, era uscito illeso da un precedente Scontro, cofano apertosi all’improvviso. Destino davvero beffardo per questo ragazzo di San GIULIANO MILANESE(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 16:46:00 GMT)

Dazi - la Ue avverte Trump : 'Ingiustificati sull'acciaio - inverosimili sull'Auto' : 'Crediamo che non ci siano giustificazioni per invocare l'articolo 232 per ragioni di sicurezza nazionale per acciaio e alluminio, invocarlo per le auto sarebbe ancora più inverosimile'. Così il ...