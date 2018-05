Auto – Campionato DTM | Alex Zanardi al via dell’unica tappa italiana in programma a Misano

sportfair

(Di martedì 29 maggio 2018)parteciperà all’unicadelDTM, indal 24 al 26 agosto sul circuito diparteciperà sul circuito diall’unicadelDTM, indal 24 al 26 agosto. Dopo la presentazione del 5 maggio ad Hockenheim, con l’annuncio del ritorno in Italia del prestigiosomobilistico che vedrà per la prima volta le gare in notturna, ecco un’altra notizia che attirerà in tutto il mondo attenzione sull’evento.sarà a bordo di una BMW M4 DTM adattata alle sue esigenze e tornerà protagonista in questa competizione dopo i test del 2012 e la gara finale della stagione 2015. “Mi sento come un bambino in un negozio di dolciumi – il primo commento del pilota bolognese – e non vedo l’ora di correre a. Avevoto di esserci ...