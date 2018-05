Aurora Ramazzotti | quanto amore! Mai visto il fidanzato? Eccoli insieme Ma con guardia

Aurora Ramazzotti non teme più il confronto con mamma Michelle Hunziker : Essere figlia di una star non è sempre semplice, soprattutto se tua madre si chiama Michelle Hunziker. Ne sa qualcosa Aurora Ramazzotti, che in passato ha sofferto molto per questo. Oggi la primogenita della showgirl svizzera non teme più il confronto con mamma Michelle, ma per anni è stata criticata e giudicata sul web e sui giornali, paragonata continuamente alla conduttrice, considerata spesso molto più bella di lei. Tutto è iniziato quando ...

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti giovanissime su Instagram : il dolce scatto : Quella tra Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti è una delle intese tra mamma e figlia più belle della...

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti giovanissime su Instagram : la foto è un tripudio di tenerezza : Quella tra Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti è una delle intese tra mamma e figlia più belle della...

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti abbiamo passato un periodo buio : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti in questo periodo sono in tv con il programma”Vuoi scommettere?”. Ma come in tutte le famiglie, anche il duo di mamma e figlia più famoso della tv avrebbe avuto il suo «momento buio», in un’intervista al magazine “F” le due showgirl avrebbero raccontato del «momento più difficile», circa due anni fa. «C’è stato un lungo periodo avrebbe spiegato Aurora – in cui litigavamo ...

Vuoi scommettere? Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti/ Seconda puntata : Claudio Amendola vincitore morale : La Seconda puntata di "Vuoi scommettere?": Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno registrato un altro successo anche grazie l'aiuto dei comici ospitati.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 14:31:00 GMT)

“Vi prego - basta!”. Aurora Ramazzotti scoppia e mamma Michelle Hunziker è pronta a battersi per lei : Durante la puntata di ieri ha esordito con un cartello in mano che recitava testuale: “Inizio penoso, non applauditela”, rivolto a mamma Michelle. Una battuta per rompere il ghiaccio che però non ha mancato di stuzzicare gli haters della povera Aurora che, in men che non si dica, è stata sommersa dagli attacchi. Chiacchiere, parole, cattiverie e confronti con la madre. Un continuo paragone che non è mai stato facile e che adesso Aurora ...

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti - il momento buio : «Litigavamo tanto - io volevo solo bere e limonare...» : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti stanno attraversando un periodo d'oro: per la prima volta insieme al timone di una trasmissione "Vuoi scommettere?", Michelle come conduttrice e la...

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti - intervista doppia madre-figlia : Arriva l'intervista del settimanale F. con Michelle Hunziker insieme a sua figlia Aurora Ramazzotti, che troviamo a “Vuoi Scommettere?” su Canale 5

Aurora Ramazzotti : “Il paragone con mia mamma? L’ultimo episodio in un negozio : uno mi ha fatto capire quanto facessi schifo rispetto a lei” : “Volevo solo bere e limonare, andare in giro e fare casino. Io e mia madre litigavamo spessissimo e ho rischiato di perdermi”: così Aurora Ramazzotti racconta al settimanale F delle difficoltà che avuto in un passato non così lontano. Aurora è oggi alla conduzione, insieme alla madre Michelle Hunziker, di “Vuoi scommettere?” ma negli anni scorsi dice di aver titubato quando si è trattato di scegliere la “strada ...

Aurora Ramazzotti/ Poco spazio nel programma? "Va bene così. Un passo alla volta" (Vuoi scommettere?) : Aurora Ramazzotti tornerà questa sera su Canale 5 per il secondo appuntamento di Vuoi scommettere?, lo show che la vede per la prima volta alla conduzione assieme a Michelle Hunziker.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 09:30:00 GMT)

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti - il momento buio : 'Litigavamo tanto - io volevo solo bere e limonare...' : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti stanno attraversando un periodo d'oro: per la prima volta insieme al timone di una trasmissione 'Vuoi scommettere?', Michelle come conduttrice e la figlia nel ...

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti - il momento buio : «Litigavamo tanto - io volevo solo bere e limonare...» : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti stanno attraversando un periodo d'oro: per la prima volta insieme al timone di una trasmissione "Vuoi scommettere?", Michelle come conduttrice e la...

Aurora Ramazzotti : "Ho rischiato di perdermi. Il paragone con mia madre? Non ce l'ho con lei - ma ho iniziato a non piacermi" : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, mamma e figlia e nuova coppia televisiva d'Italia che, lo scorso 17 maggio, ha debuttato in prima serata su Canale 5 con la trasmissione Vuoi scommettere?, versione italianizzata di un format americano divenuto molto popolare soprattutto in Germania (con il titolo Wetten, dass...?), che la stessa Hunziker ha condotto lì per quattro anni.Madre conduttrice e figlia inviata hanno accettato la sfida e si ...

Michelle Hunziker - l'incubo di Aurora Ramazzotti : 'Anche ieri - in un negozio - un uomo mi ha detto dietro che...' : Il paragone con mamma Michelle Hunziker è l'incubo quotidiano di Aurora Ramazzotti . Anche oggi che la figlia della conduttrice svizzera ed Eros Ramazzotti si sta realizzando in tv, è costretta a ...