Attacco a Liegi Spari nei pressi del Cafè des Augustins | tre morti

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : Classiche d’Attacco. Squadre meno numerose - più spettacolo : una primavera da ‘liberi tutti’ : L’arrivo in solitaria di Bob Jungels alla Liegi-Bastogne-Liegi come simbolo: le Classiche, in questo 2018, si sono risolte quasi sempre con degli attacchi, portati anche lontano dal traguardo. A partire dalla Milano-Sanremo, con la cavalcata di Vincenzo Nibali dopo lo scatto sul Poggio, passando per il Giro delle Fiandre di Niki Terpstra e la Parigi-Roubaix di Peter Sagan per arrivare fino alla Decana di oggi: la diminuzione del numero di ...