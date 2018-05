Atomic Heart - anteprima

Atomic Heart : lo sparatutto ambientato in una versione alternativa dell'Unione Sovietica torna a mostrarsi in nuove immagini : Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato l'annuncio dello sviluppatore Mundfish, che pubblicherà lo sparatutto Atomic Heart su PC, PS4 e Xbox One nel corso del 2018.Il gioco lo abbiamo già visto nel suo trailer ufficiale e, come probabilmente saprete, si presenterà ai giocatori come un FPS pieno d'azione e con una storia elettrizzante che vi trasporterà in una versione alternativa dell'Unione Sovietica .Oggi possiamo torna re a dare una nuova ...

Atomic Heart è il nuovo sparatutto per PS4 - Xbox One e PC che ci catapulta in una versione alternativa dell'Unione Sovietica : Lo sviluppatore Mundfish, con base a Mosca, pubblicherà Atomic Heart, uno "sparatutto in prima persona" che catapulta i giocatori in una versione alternativa dell'Unione Sovietica.Come riporta Gematsu, l'fps è programmato in uscita nel corso dell'anno su PlayStation 4, Xbox One e PC.Qui sotto potete dare uno sguardo al trailer che mette in evidenza un gameplay pieno d'azione e una storia elettrizzante che intratterrà i giocatori per tutta la ...