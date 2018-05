Atletica leggera | niente Coppa Europa per società per Najla Aqdeir | è di origine libica

oasport

: Atletica leggera, campionati italiani studenteschi: bene su tutti a Palermo Remo Palazzone e Vittoria Casaccia del… - domenicoverling : Atletica leggera, campionati italiani studenteschi: bene su tutti a Palermo Remo Palazzone e Vittoria Casaccia del… - fotocronache : 29-05-2018 Atletica Leggera, Gli iscritti sardi ai Campionati Juniores e Promesse - amiatanews : Castiglione d’Orcia. Studenti al Golden Gala di atletica leggera a Roma. -

(Di martedì 29 maggio 2018) Una brutta notizia dal mondo dell’. La siepista di, tesserata per la Bracco, ha annunciato su Instagram che non potrà partecipare allaper: le è stato negato infatti il visto dalle autorità della Gran Bretagna. Questo il suo post su Instagram: 3.000 siepi, cioè tanti diversi ostacoli da saltare. Sono stata allontanata dai miei genitori, dopo che in tutti i modi hanno cercato di impedirmi di fare, anche con la violenza. In fondo, io volevo solo correre. Un giorno, al campo, sentii il mio ex allenatore spiegare gli ostacoli. Rispecchiavano perfettamente quello che stavo vivendo e iniziai a specializzarmi. Oggi sono un’atleta professionista e mi mantengo da sola da quando avevo 18 anni, lavorando anche come baby sitter. Corro per la @bracco, la mia. Insieme alle mie compagne ieri ...