Assobiotec | “Italia rischia di perdere treno biotecnologia”

(Di martedì 29 maggio 2018) Milano, 29 mag. (AdnKronos Salute) – L’Italia “diildella biotecnologia”. Il Paese ha “un problema serissimo di programmazione” e la frammentazione delle politiche “di ucciderci”. A lanciare l’allarme è Riccardo Palmisano, presidente di, nel suo intervento al workshop Trasferimento tecnologico nelle Life Sciences, organizzato a Bresso, alle porte di Milano. “Molte cose sono cambiate – sottolinea – ma troppo poco e troppo lentamente”. Secondo Palmisano “sono state prese ottime iniziative, soprattutto dagli ultimi due governi, e sono state sfruttate potenzialità dateci anche dall’Europa, ma il tutto non è stato coordinato. Non coordinato fra i ministeri competenti per il nostro settore, che sono Miur, il Mise, il Mef e il ministero della Salute”. Ed è ...