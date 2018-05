Assemblea nazionale Pd | uno spettacolo poco edificante

huffingtonpost

(Di martedì 29 maggio 2018) Di certo l'Pd del 19 maggio scorso non entrerà nella storia. È stata però un'opportunità per saggiare l'aria che si respira all'interno del primo fra i Partiti non populisti italiani, che fra pochi mesi dovrà misurarsi con nuove elezioni. L'esito, purtroppo, è stato piuttosto sconsolante.Per l'ennesima volta, come ha notato amaramente un dirigente, siamo stati chiamati a votare una relazione del Segretario, e non un programma fatto di punti precisi e verificabili.Moltissimi membri che come me si erano prenotati per parlare non hanno potuto intervenire, ci dicono per mancanza di tempo. Piero Fassino, deputato per la sesta volta, e Roberto Giachetti, deputato per la quinta volta, hanno avuto invece a disposizione quanto tempo volevano: più del doppio dei cinque minuti consentiti (li ho cronometrati: rispettivamente 15 e ...