Assalti ai tir in Puglia | sgominata una banda

Cosimo Balsamo - ecco chi era il killer di Brescia : dagli Assalti con la banda dei Tir all’ossessione per la confisca dei beni : Lo avevano arrestato nel 2007, ritenendolo a capo della “banda dei Tir” che da anni derubava aziende di trasporto di metalli in tutto il Nord Italia. Due anni più tardi era stato condannato per associazione a delinquere, furto e ricettazione. Lavorava assieme ad altre cinque persone, sostengono i magistrati, tra i quali due delle vittime della sua “vendetta personale” fatta di due omicidi e una persona ferita, conclusasi ...