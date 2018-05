Asia Argento a X Factor | valanga di insulti del pubblico | accuse ferocissime

Fedez - Agnelli - Maionchi e Asia Argento. Il poker di X Factor è servito : Che giuria per X Factor 2018! Fedez marca la quinta presenza e a sorpresa c'è di nuovo Manuel Agnelli, niente pausa di riflessione. Per la terza volta sarà il capitano dei "Gruppi". E poi l'...

X Factor 2018 : Mara Maionchi - Fedez - Asia Argento e Manuel Agnelli sono i giudici della dodicesima edizione : Dopo giorni di attesa ecco svelato il quartetto che guiderà la nuova edizione del talent musicale dal fattore X.

X Factor 2018 : Asia Argento nella giuria del talent : Svelata la giuria al completo della prossima edizione di X Factor 2018: accanto ai veterani del talent la novità assoluta è l’arrivo di Asia Argento Si scaldano i motori per la dodicesima edizione di X Factor. Da poche ore, infatti, è stata annunciata la giuria al completo della prossima stagione del talent show in arrivo a settembre su SkyUno. Tra conferme e new entry scopriamo chi saranno i quattro giudici di X Factor 12. X Factor 2018: ...

Manuel Agnelli - Asia Argento - Fedez e Mara Maionchi - svelati i giudici di 'X Factor' 2018 - TV/Radio - Spettacoli : X Factor 2018 ha la sua giuria: saranno Fedez , Mara Maionchi , Manuel Agnelli e Asia Argento a sedere al tavolo della dodicesima edizione del talent show di Sky, prodotto da FremantleMedia Italia e ...

X Factor 2018 - Asia Argento in giuria con Fedez - Mara Maionchi e Manuel Agnelli : Le voci giravano da tempo, sempre più insistenti, finché non è arrivata (or ora) la conferma ufficiale: nella giuria di X Factor 2018 ci sarà Asia Argento. Insieme a lei, che occupa il posto vacante lasciato da Levante, ci sono Fedez, ormai ‘senior’ con le sue 5 edizioni, Mara Maionchi, grande ritorno dello scorso anno e Manuel Agnelli, alla sua terza volta da giudice del talent, sempre condotto da Alessandro Cattelan. “Siamo ...

Asia Argento nella Giuria di X Factor - esclusa Levante - confermati gli altri tre : C'è stato il marito, quest'anno ci sarà anche la ex moglie. Dopo Morgan, nella Giuria di X Factor 2018 arriva, infatti, anche Asia Argento, protagonista della campagna a difesa delle donne. L'...

X Factor 12 i nuovi giudici Asia Argento - Maionchi - Fedez e Manuel Agnelli : Il rapper Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento sono i giudici della dodicesima edizione di “X Factor”. Dopo tanti rumors che volevano Manuel Agnelli fuori dalla rosa dei candidati è arrivata la conferma ufficiale. A sedere dietro la scrivania del talent canoro guidato ancora una volta da Alessandro Cattelan, ci sarà il cast dello scorso anno ad eccezione di Levante sostituita da Asia Argento. “Siamo molto felici di ritrovare Fedez ...

X Factor 12 - svelata la giuria : è polemica per Asia Argento : Asia Argento giurata di X Factor 12: è subito polemica Giusto qualche giorno fa sono circolate diverse indiscrezioni sui nomi dei nuovi membri della giuria della prossima edizione di X Factor. E a distanza di giorni, ecco arrivare la tanto attesa ufficialità: Asia Argento nuova giurata di X Factor 12. E’ stato il numero uno Sky Hartmann in persona ad annunciarlo. A tal proposito ha subito voluto stemperare le possibili polemiche su questa ...

X Factor nuova giuria 2018 : confermato l’arrivo di Asia Argento : X Factor 2018: chi sono i nuovi giurati e quelli riconfermati La produzione di X Factor ha svelato la nuova giuria del talent show Sky. Come sussurravano da mesi le indiscrezioni, tra i giurati è arrivata anche Asia Argento. Confermati invece Mara Maionchi, Fedez e Manuel Agnelli. Questa sarà la dodicesima edizione del programma musicale […] L'articolo X Factor nuova giuria 2018: confermato l’arrivo di Asia Argento proviene da Gossip ...

Asia Argento a X Factor : considerazioni politicamente scorrette : Di casi umani se ne trovano in tutti i settori: dallo sport alla politica alla cronaca nera. Non mi stupirei se in un qualche altro talent show , o magari in "X Factor" alla prossima edizione, ...

X Factor 2018 - la giuria/ Manuel Agnelli - Fedez e Mara Maionchi confermati : arriva Asia Argento : X Factor 2018, la giuria ufficiale: confermati Manuel Agnelli, Fedez e Mara Maionchi, Asia Argento la novità. Nuovo direttore artistico è Simone Ferrari.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 13:59:00 GMT)

X Factor 2018 giudici : sono Fedez - Mara Maionchi - Asia Argento e Manuel Agnelli : X Factor 2018 giudici. Mancano ancora alcuni mesi all’inizio di X Factor 12 su Sky Uno, ma oggi 29 maggio 2018 sono stati annunciati i giudici della prossima edizione! X Factor 2018 giudici: sono Fedez, Mara Maionchi, Asia Argento e Manuel Agnelli «Vi presentiamo ufficialmente i giudici di #XF12: Fedez, Mara Maionchi, Asia Argento e Manuel Agnelli!» Con queste parole la produzione ha comunicato i nomi dei giudici su tutti i social. Come in ...

#XF12 : Fedez - Agnelli e Maionchi ancora in giuria. Asia Argento new entry : Indietro 29 maggio 2018 2018-05-29T13:48:01+00:00 ROMA – Ci sono ancora Fedez, Manuel Agnelli e Mara Maionchi al banco della giuria di #XF12. A loro si unisce Asia Argento, new entry che sostituisce Levante. Il suo nome, già nei giorni scorsi, era tra i papabili, insieme a quello di Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale. A […] L'articolo #XF12: Fedez, Agnelli e Maionchi ancora in giuria. Asia Argento new entry proviene da NewsGo.

X Factor 12 i nuovi giudici : Fedez - Mara Maionchi - Manuel Agnelli e Asia Argento : Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento sono i giudici della dodicesima edizione di X Factor. Dopo tanti rumors che volevano Manuel Agnelli fuori dalla rosa dei candidati è arrivata la ...