Ascolti TV | Lunedì 28 maggio 2018 La Nazionale al 23 8% | Matrix Prime al 10%

Ascolti tv lunedì 28 maggio 2018 : Prime Time Su Rai 1 Italia - Arabia Saudita, amichevole, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Dove eravamo rimasti ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato nell'anteprima .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Canale 5 Speciale Matrix ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Catwoman ha registrato un ...

Ascolti TV | Lunedì 21 maggio 2018. Il Capitano Maria vince con il 23.8% - The Legend of Tarzan al 10.5% : Il Capitano Maria Su Rai1 Il Capitano Maria ha conquistato 5.705.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale 5 The Legend of Tarzan ha raccolto davanti al video 2.276.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2 Left Behind – La Profezia ha interessato 1.233.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Una Notte da Leoni 2 ha intrattenuto 1.475.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.723.000 ...

Ascolti Tv | Lunedì 14 maggio 2018. Il Capitano Maria vince con il 25.8% - Taken 3 al 10%. In seconda serata L’Intervista 17.7% - Che Fuori Tempo che Fa 14.7% : Il Capitano - Camilla Diana Su Rai1 Il Capitano Maria ha conquistato 6.174.000 spettatori pari al 25.8% di share. Su Canale 5 Taken 3 – L’Ora della Verità ha raccolto davanti al video 2.174.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 Kingsman – Secret service ha interessato 1.401.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Una Notte da Leoni ha intrattenuto 1.429.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti ...

Ascolti TV | Lunedì 7 maggio 2018. Esordio boom per Il Capitano Maria (7 mln – 28.5%) - Star Wars fermo all’8.3%. La7 al 4.6% nelle 24 ore : Il Capitano Maria Su Rai1 Il Capitano Maria – in onda dalle 21.30 alle 23.24 – ha conquistato 7.032.000 spettatori pari al 28.5% di share. Su Canale 5 il film in prima visione Star Wars: Episodio VII – Il risveglio della forza – in onda dalle 21.41 alle 0.19 – ha raccolto davanti al video 1.718.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 Attacco al Potere ha interessato 1.343.000 spettatori pari al 5.5% di ...

