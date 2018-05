Artrite reumatoide | come scegliere la giusta terapia?

Artrite reumatoide e malattia delle gengive : legate a doppio filo : Da diversi anni sospettato e ancora in parte misterioso, il legame tra la infiammazione cronica delle gengive e Artrite reumatoide e’ supportato da due nuovi studi. Il primo dimostra che la parodontite determina l’immissione in circolo di un enzima che provoca anche l’aggravamento della Artrite reumatoide . Il secondo mostra che i sintomi di questa malattia autoimmune che colpisce le articolazioni possono essere ridotti mettendo sotto controllo ...

Artrite reumatoide : l’obesità potrebbe accelerare la disabilità : In uno studio condotto su adulti con Artrite reumatoide, coloro che erano gravemente obesi subivano una progressione più rapida della disabilità rispetto ai pazienti in sovrappeso. Per esaminare gli effetti dell’obesità in pazienti con Artrite reumatoide, il Dott. Joshua Baker (University of Pennsylvania) ha analizzato le informazioni di 23.323 pazienti colpiti da questa malattia. Oltre al risultato legato all’obesità grave, lo studio ha svelato ...