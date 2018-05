Arti Marziali Taekwondo gli atleti leonfortesi al Gran Prix di Roma

Salute : le Arti Marziali al servizio dei bimbi oncologici : Aiutare i piccoli pazienti oncologici e cronici ad aumentare la capacità di gestione del dolore e ad affrontare cure e terapie, migliorando il loro approccio emotivo alla malattia. E’ l’obiettivo dell’associazione Kids Kicking Cancer, che con la sua presenza presso ospedali e strutture extra-ospedaliere, mette a disposizione le conoscenze in materia di arti marziali per un aiuto concreto nelle disabilita’ e nelle gravi ...

Milano - bullizzato da piccolo batte i suoi rapinatori con le Arti marziali : Milano, bullizzato da piccolo batte i suoi rapinatori con le arti marziali I genitori quando andava alle elementari lo avevano iscritto a un corso di muay tahi perché imparasse a difendersi dai compagni violenti Continua a leggere L'articolo Milano, bullizzato da piccolo batte i suoi rapinatori con le arti marziali proviene da NewsGo.

Arti Marziali : Michieletto nella Storia - medaglia d'oro in Messico : Nei giorni che hanno preceduto il Mondiale la valdostana è stata ufficializzata tra le stelle della nuova edizione di Oktagno, la più importante rassegna europea legata agli sport da combattimento. A ...

Arti Marziali : Taekwondo Guerra trionfa a Corigliano : Continua l'ottima performance agonistica del Team Guerra di Catanzaro diretto la maestro Tonino Guerra, che proprio il 5 maggio scorso ha festeggiato con la sua storica Società Sportiva il 37° anno ...

Campionato regionale Arti Marziali a Ragusa : Atleti provenienti da tutta la Sicilia si incontreranno domenica al Campionato regionale promosso dal CSEN. Presenti anche gli allievi arti D'Oriente

Arti Marziali : in più di 1000 al raduno nazionale Csen di Chianciano : Si è conclusa ieri la seconda edizione dello Stage nazionale di Judo e discipline associate Csen a Chianciano Terme, l’evento

Arti Marziali : ottimi risultati nell'ultimo weekend per il Karate Fight Contact e Thay Boxe di Ventimiglia : Grandissima soddisfazione anche per i genitori che hanno preso parte a un'esperienza di questo genere in uno Sport Palace gremito di atleti e persone provenienti da ogni parte del mondo. Anche quest'...