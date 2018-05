Ariana Grande | la cantante mostra il tatuaggio a forma di ape dedicato alle vittime di

Ariana Grande e Nicki Minaj : ascolta la preview del loro nuovo singolo “The Light Is Coming” : Ora è ufficiale: featuring in arrivo! The post Ariana Grande e Nicki Minaj: ascolta la preview del loro nuovo singolo “The Light Is Coming” appeared first on News Mtv Italia.

Video anteprima del nuovo duetto di Ariana Grande e Nicki Minaj - The Light Is Coming : In attesa che venga annunciato il nuovo singolo dall'album Sweetener, spunta un'anteprima del nuovo duetto di Ariana Grande e Nicki Minaj: la cantante ha deciso di rivelare uno snippet del brano sui social, confermando che si tratta della traccia dal titolo The Light Is Coming. La nuova partnership tra la popstar e la rapper sarà contenuta nell'album in uscita il 20 luglio su etichetta Republic Records e non è da escludere che sia scelta come ...

Millie Bobby Brown - il bacio al fidanzato e l’ironia di Ariana Grande : Eleven di Stranger Things si è innamorata. Il suo lui è la star di Musical.ly e cantante Jacob Sartorius. E l’amore giovane, si sa, non teme i social. Così a un paio di mesi dall’inizio della loro relazione, Millie Bobby Brown condivide la foto di un bacio. I due sono al mare, su una «torretta» che fa tanto Baywatch, è notte. «Al chiaro di luna con lui», scrive lei. «Al chiaro di luna con lei», aggiunge semplicemente lui. E i post in ...

Ariana Grande : ha commentato una foto di Millie Bobby Brown e ti riconoscerai in pieno nelle sue parole : LOL The post Ariana Grande: ha commentato una foto di Millie Bobby Brown e ti riconoscerai in pieno nelle sue parole appeared first on News Mtv Italia.

Il fidanzato di Ariana Grande : «Sono borderline - ma ho diritto all’amore» : Pete Davison si difende da chi pensa che la sua relazione con Ariana Grande sia «tossica» per colpa dei suoi problemi mentali. Il comico americano del Saturday Night Live, che l’anno scorso rivelò di avere un disturbo borderline della personalità, parla su Instagram: «Me ne frego di quello che dite. E per averla vissuta, la mia bella storia d’amore, posso dirvi con certezza che sbagliate a pensare che le relazioni con gente come me siano ...

Ariana Grande su Mac Miller : «Era un amore tossico. Ero la sua baby-sitter» : Un amore può finire per tantissimi motivi. La fiamma che si spegne, l’incompatibilità caratteriale o l’infedeltà, solo per elencarne alcuni. Spesso le vere cause che portano alla separazione non vengono condivise dalla coppia perché si preferisce seguire un detto saggio, «i panni sporchi si lavano in casa». E così anche Ariana Grande, 25 anni, ha cercato di non parlare della fine della sua relazione con il rapper Mac Miller, 26. Da ...

Ariana Grande : la cantante e il nuovo ragazzo flirtano su Instagram : Lui è un comico del SNL The post Ariana Grande: la cantante e il nuovo ragazzo flirtano su Instagram appeared first on News Mtv Italia.

Tra Ariana Grande e Mac Miller una “relazione tossica” - la popstar sulla rottura : “Non posso fare da mamma” : Dopo due anni di relazione Ariana Grande e Mac Miller hanno annunciato a sorpresa la loro rottura all'inizio di questo mese, con un messaggio da parte della popstar intriso di affetto e stima per l'ormai ex compagno. Ora però la Grande rivela i motivi della fine di quella relazione e il tono idilliaco e pieno d'amore di quell'addio scompare del tutto: la cantante ha definito una "relazione tossica" il legame col rapper, con cui ha anche ...

