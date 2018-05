Appello per un Postamat a servizio dell' intera Valle Soana

Il Pd fa scudo a Mattarella. Franceschini lancia l'Appello per l'unità : Il Pd si schiera con Sergio Mattarella e attraverso Ettore Rosato annuncia che sosterrà Carlo Cottarelli, a cui il capo dello Stato si appresta ad affidare il compito di formare il nuovo governo. "È un momento gravissimo. Siamo rimasti molto stupiti da chi diceva che contava il famoso contratto e non le persone, e poi si è impuntato su un nome senza rispettare le prerogative del Presidente della Repubblica che ha fatto ...

Governo - l’Appello di Padellaro : “Spero non si torni al voto. Basta polemiche sui social”. Poi avverte il M5s : “Occhio a Salvini” : Antonio Padellaro alla Festa del Fatto Quotidiano in corso al Fuori Orario di Taneto di Gattatico commenta la situazione politica: “Nessuno vuole che le cose si mettano male, che si torni al voto ad ottobre. Sarebbe uno smacco per la democrazia. Se si esce dal vicolo cieco per qualche tempo Di Maio, Salvini, Di Battista eccetera provino a non produrre frastuono di fondo sui social”. Poi avverte: “Il Movimento 5 Stelle deve ...

Bari sereno per l'Appello : Bari, 26 MAG - 'Stiamo preparando il ricorso alla sentenza che prevede la penalizzazione di due punti. Riteniamo che ci siano tutte le circostanze per affrontare con serenità il giudizio di secondo ...

Caso Maugeri - processo Appello : chiesti 7 anni e mezzo per Formigoni : Caso Maugeri, processo appello: chiesti 7 anni e mezzo per Formigoni Caso Maugeri, processo appello: chiesti 7 anni e mezzo per Formigoni Continua a leggere L'articolo Caso Maugeri, processo appello: chiesti 7 anni e mezzo per Formigoni proviene da NewsGo.

Allevamento Green Hill - Appello conferma 12 condanne per animalisti : Allevamento Green Hill, appello conferma 12 condanne per animalisti La decisione dei giudici di Brescia per il gruppo di persone che, il pomeriggio del 28 aprile 2012, fece irruzione nell'Allevamento di cani beagle di Montichiari, nel Bresciano, portando fuori centinaia di animali. Pene tra gli otto e i dieci ...

Maugeri - in Appello il pg chiede 7 anni e 6 mesi per Formigoni : Maugeri, in appello il pg chiede 7 anni e 6 mesi per Formigoni Il procuratore aggiunto ha proposto una condanna al massimo della pena per l’ex governatore lombardo, imputato per corruzione. In primo grado il politico è stato condannato a 6 anni. Nella requisitoria si parla di fatti ...

10 milioni per i cappellani militari - Appello di padre Zanotelli al Papa : “No all’inquadramento nelle forze armate” : Il 3 febbraio 2018 il Consiglio dei Ministri in scadenza di mandato ha deliberato lo stanziamento di 10 milioni di euro per mantenere i cappellani militari nell’inquadramento delle forze armate. Ma ora è la stessa Chiesa, dal basso, a chiedere a Papa Francesco di intervenire per bloccare questo provvedimento. Alex Zanotelli, missionario comboniano, dalle pagine di ‘Mosaico di Pace’, rilancia l’appello che chiede l’abolizione ...

Processo Maugeri - in Appello accusa chiede 7 anni e mezzo per Roberto Formigoni : Una condanna a 7 anni e 6 mesi di carcere per l’ex presidente della Lombardia Roberto Formigoni è stata chiesta oggi in aula al Processo d’appello per il caso Maugeri e San Raffaele. L’ex governatore, che in primo grado è stato condannato a 6 anni, è tra gli imputati per corruzione. Il pg ha chiesto “il massimo della pena”, ritenendo i fatti “gravissimi” e non meritevoli di alcuna attenuante. L'articolo Processo Maugeri, ...

Milano - Emilio Fede assolto in Appello per la bancarotta della società di Lele Mora : In primo grado era stato condannato a tre anni e mezzo di carcere. Il suo coimputato aveva patteggiato

’Ndrangheta - in Appello quasi dimezzata la pena per l’ex assessore lombardo Zambetti : La pena è stata dimezzata, ma restano la frustrazione e le lacrime a Domenico Zambetti, l’ex assessore regionale lombardo che oggi si è visto confermare la condanna e infliggere una pena a 7 anni e sei mesi dalla Corte d’appello di Milano per la compravendita di quattromila preferenze e sospette infiltrazioni della ’Ndrangheta nelle elezioni regio...

'Ndrangheta - dimezzata in Appello la condanna a Zambetti : per l'ex assessore 7 anni e mezzo : Accusato di voto di scambio. Ridotta a sei anni di reclusione anche la pena decisa per Ambrogio Crespi, fratello dell'ex sondaggista di Berlusconi.