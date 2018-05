Antonello Venditti | ritorna in Sicilia

Ermal Meta e Antonello Venditti incantano il pubblico con Che fantastica storia è la vita : video del duetto al Forum di Assago : Ermal Meta e Antonello Venditti al Forum di Assago incantano il pubblico di Milano con un duetto a sorpresa. Sabato 28 aprile il concerto sold out di Ermal Meta al Mediolanum Forum di Assago, un unico evento che ha dato il via al Non Abbiamo Armi Tour, che nei prossimi mesi lo porterà in giro da nord a sud Italia, per presentare al pubblico il nuovo album Non abbiamo armi. Per l'occasione e il debutto al Forum di Assago, il cantautore di ...

Annunciato il tour di Antonello Venditti prima dell’Arena di Verona : biglietti in prevendita : Il tour di Antonello Venditti è finalmente una realtà. L'amato cantautore romano ha infatti reso note le date nelle quali porterà in giro la sua musica in versione Unplugged, così come ha usato in questi ultimi anni. L'artista è stato Annunciato anche tra i tanti ospiti di Pino è, concerto-tributo in programma il 7 giugno al San Paolo di Napoli. La tournée estiva parte dal 9 luglio in Piazza Duomo a Cremona. Si continua a Sogliano al Rubicone ...

Il diritto all'oblio nella recente pronuncia vittoriosa di Antonello Venditti c. Rai : Il diritto di cronaca e il diritto di critica La sussistenza del c.d. "diritto all'oblio" impone un contemperamento fra due diversi diritti fondamentali : A, il diritto di cronaca , posto al servizio ...

Concerto evento di Antonello Venditti all’Arena di Verona per i 40 anni di Sotto il Segno dei Pesci : biglietti in prevendita : Una serata evento di Antonello Venditti all'Arena di Verona celebrerà il prossimo autunno il quarantennale di uno dei suoi album più celebri, Sotto il Segno dei Pesci. Il cantautore romano sarà in scena nell'anfiteatro scaligero il 23 settembre con un Concerto esclusivo dedicato al progetto discografico che più ha segnato la sua ormai ultracinquantennale carriera. Uscito nel 1978, un anno cupo e terribile per la storia italiana che ha ...

'Grazie Roma' - Antonello Venditti canta l'inno da casa sua : 'Grazie Roma'. E chi più di lui, Antonello Venditti, poteva dedicaare questo omaggio alla sua squadra. Il cantante dedica alla Roma il suo inno dal giardino di casa sua e partecipa così alla grande ...

