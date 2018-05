Anticipazioni U&D | la scelta di Sara | ecco cos' è successo con Luigi

U&D Anticipazioni : il viaggio di Nilufar e Giordano - in onda su Canale 5? Video : Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati sono la coppia del momento. I due si sono scelti nel famoso studio televisivo della trasmissione di Canale 5, 'Uomini e donne'. Dopo circa cinque mesi di frequentazione, l'ex tronista diciannovenne ha dichiarato il suo amore al pretendente romano con il quale, a distanza di qualche giorno dalla scelta, sta vivendo felicemente la sua nuova love story. Giordano e Nilufar sono finalmente felici e innamorati, ma ...

Anticipazioni U&D 15/05 : ospite Giulia De Lellis - Mariano abbandona il trono? Video : Giulia De Lellis è senza ombra di dubbio una delle ex corteggiatrici di Uomini e donne più famose in Italia. La romana ha partecipato al programma per corteggiare il tronista veronese Andrea Damante che, dopo qualche mese, ha deciso di uscire dagli studi Elios insieme a lei. La loro storia d’amore è stata sicuramente una delle più belle tra quelle nate nel programma di Canale 5. Qualche settimana fa però Giulia De Lellis ha annunciato sui social ...

Anticipazioni U&D 15/05 : ospite Giulia De Lellis - Mariano abbandona il trono? : Giulia De Lellis è senza ombra di dubbio una delle ex corteggiatrici di Uomini e Donne più famose in Italia. La romana ha partecipato al programma per corteggiare il tronista veronese Andrea Damante che, dopo qualche mese, ha deciso di uscire dagli studi Elios insieme a lei. La loro storia d’amore è stata sicuramente una delle più belle tra quelle nate nel programma di Canale 5. Qualche settimana fa però Giulia De Lellis ha annunciato sui ...

U&D Anticipazioni 8/05 : Nilufar sceglierà - Nicolò e Virginia in studio Video : Una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne è stata registrata nel pomeriggio di martedì 8 maggio 2018. Le primissime anticipazioni riportate sul web, annunciate dalla famosa fonte di gossip 'Il vicolo delle news' ci rivelano ciò che è accaduto quest'oggi nel corso della registrazione. Le prime indiscrezioni sono interessanti e annunciano una grande notizia: la scelta di Nilufar Addati [Video]. Scopriamone di più leggendo i dettagli ...

U&D Anticipazioni 30/04 - 'Devi stare zitta' : Maria De Filippi contro Giordano Video : Nuovi colpi di scena stanno per sorprendere tutti i telespettatori di Uomini e Donne. Questo pomeriggio, in data lunedì 30 aprile 2018, è stata registrata una nuova puntata del #trono classico del people show condotto dalla famosa Maria De Filippi [Video]. Durante la registrazione che ha avuto luogo poche ore fa, qualcosa di inaspettato è accaduto in studio: cosa è successo? Leggiamo le anticipazioni riportate di to. anticipazioni registrazione ...

U&D Anticipazioni 30/04 - 'Devi stare zitta' : Maria De Filippi contro Giordano : Nuovi colpi di scena stanno per sorprendere tutti i telespettatori di Uomini e Donne. Questo pomeriggio, in data lunedì 30 aprile 2018, è stata registrata una nuova puntata del trono classico del people show condotto dalla famosa Maria De Filippi. Durante la registrazione che ha avuto luogo poche ore fa, qualcosa di inaspettato è accaduto in studio: cosa è successo? Leggiamo le anticipazioni riportate di seguito. anticipazioni registrazione del ...

Anticipazioni U&D - Nicolò smascherato : ecco chi è la sua scelta Video : Grande attesa da parte degli spettatori di #Uomini e donne per la messa in onda della scelta di Nicolò Brigante [Video]. Le Anticipazioni ufficiali di queste ore rivelano che nei giorni scorsi il tronista ha portato a termine la sua missione all'interno dello studio di Maria De Filippi, rivelando il nome della persona con la quale intende costruire un futuro fuori dagli studi televisivi Mediaset. La registrazione, come vi dicevamo, è attesissima ...

Anticipazioni U&D 26 aprile - la scelta di Nicolò Brigante : bacio appassionato Video : Il trono di #Nicolò Brigante a #Uomini e donne è ormai agli sgoccioli. Stando alle Anticipazioni ufficiali, oggi 26 aprile sara' registrata una nuova puntata [Video] del trono classico di Uomini e donne durante la quale potremmo avere modo di vedere l'attesissima scelta di Nicolò. Per il tronista è giunto il momento di lasciare per sempre la trasmissione di Maria De Filippi e lo fara' rivelando al pubblico il nome della ragazza con la quale ...

Anticipazioni U&D 26 aprile - la scelta di Nicolò Brigante : bacio appassionato : Il trono di Nicolò Brigante a Uomini e donne è ormai agli sgoccioli. Stando alle Anticipazioni ufficiali, oggi 26 aprile sarà registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne durante la quale potremmo avere modo di vedere l'attesissima scelta di Nicolò. Per il tronista è giunto il momento di lasciare per sempre la trasmissione di Maria De Filippi e lo farà rivelando al pubblico il nome della ragazza con la quale dovrebbe ...

Anticipazioni U&D - la scelta di Nilufar : rissa e insulti tra Nicolò e Giordano Video : Nervi tesi tra i corteggiatori di Nilufar Addati a pochi giorni dalla registrazione della fatidica scelta finale [Video]a #Uomini e donne. Le ultimissime di gossip rivelano che sono due i corteggiatori rimasti in studio che si contendono il cuore della giovane tronista napoletana. Stiamo parlano di Giordano e Nicolò, due ragazzi estremamente diversi che in queste ore sono stati protagonisti di una rissa verbale scoppiata sui social network, dove ...

U&D - Anticipazioni registrazione 11/04 : Gemma Galgani pensa ancora a Giorgio Video : Ieri 11 aprile è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Una puntata anche questa che ha riservato un bel po’ di sorprese. Secondo le prime anticipazioni [Video]che sono apparse sul web, la puntata è iniziata con un rvm di #Gemma Galgani in cui parla della borsa che Giorgio Manetti le regalò quando stavamo insieme. La dama del Trono Over dunque non è riuscita a non parlare più di Giorgio, così come aveva giurato di ...

U&D - Anticipazioni registrazione 11/04 : Gemma Galgani pensa ancora a Giorgio : Ieri 11 aprile è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Una puntata anche questa che ha riservato un bel po’ di sorprese. Secondo le prime anticipazioni che sono apparse sul web, la puntata è iniziata con un rvm di Gemma Galgani in cui parla della borsa che Giorgio Manetti le regalò quando stavamo insieme. La dama del Trono Over dunque non è riuscita a non parlare più di Giorgio, così come aveva giurato di fare. ...

Anticipazioni U&D - la scelta di Nicolò : la reazione choc di Marta Video : La nuova puntata di #Uomini e donne trono classico trasmessa oggi pomeriggio su Canale 5 è stata ricca di colpi di scena [Video]. In particolar modo abbiamo visto che il tronista Nicolò ha dovuto fare i conti con la reazione a dir poco esagerata della corteggiatrice Marta, che abbiamo visto andare su tutte le furie nel momento in cui ha avuto modo di vedere che c'è stato un nuobo bacio in esterna tra il tronista e la sua rivale Virginia. La ...

U&D - Anticipazioni nuova registrazione : due addii importanti e baci infuocati Video : Il programma pomeridiano di Maria De Filippi Uomini e Donne continua ad attrarre sempre più telespettatori. Infatti, il percorso di Sara Affi Fella e Nilufar Addati sta diventando sempre più definito scatenando così la reazione di alcuni corteggiatori. Stesso discorso vale per il tronista Nicolò Brigante, il quale la nuova registrazione di ''Uomini e Donne'' è stata abbastanza travagliata per lui. Infine, Mariano Catanzaro continua a conoscere ...