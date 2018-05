Anticipazioni U & D : chi è il prescelto di Sara? La registrazione del finale : Uomini e donne, il programma di Maria De Filippi in cui si formano coppie giovani e non, è giunto ormai alle battute finali di quest'anno, rimane solo da vedere come si concluderà la scelta di Sara Affi Fella. Quando ci sarà la registrazione della scelta? Vediamo insieme gli ultimi rumors su Sara Affi Fella e i suoi due corteggiatori rimasti. La registrazione della scelta di Sara Da quanto sta girando in rete, la registrazione della puntata in ...

Anticipazioni U & D : la scelta di Sara Affi Fella - indiscrezioni : Il Trono Classico di Uomini e donne e le sue due protagoniste donne sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Dopo la scelta di Nilufar Addati ed una serie di polemiche che la riguardano, adesso tocca a Sara Affi Fella, la cui scelta, attesa con ansia dal pubblico, non sembra arrivare. Le indiscrezioni sulla futura scelta e l'incidente di Lorenzo. La scelta di Sara tra incognite Dopo Nilufar Addati, anche per Sara Affi Fella è arrivato il momento ...

U&D Anticipazioni : il viaggio di Nilufar e Giordano - in onda su Canale 5? Video : Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati sono la coppia del momento. I due si sono scelti nel famoso studio televisivo della trasmissione di Canale 5, 'Uomini e donne'. Dopo circa cinque mesi di frequentazione, l'ex tronista diciannovenne ha dichiarato il suo amore al pretendente romano con il quale, a distanza di qualche giorno dalla scelta, sta vivendo felicemente la sua nuova love story. Giordano e Nilufar sono finalmente felici e innamorati, ma ...

Anticipazioni U&D 15/05 : ospite Giulia De Lellis - Mariano abbandona il trono? : Giulia De Lellis è senza ombra di dubbio una delle ex corteggiatrici di Uomini e Donne più famose in Italia. La romana ha partecipato al programma per corteggiare il tronista veronese Andrea Damante che, dopo qualche mese, ha deciso di uscire dagli studi Elios insieme a lei. La loro storia d’amore è stata sicuramente una delle più belle tra quelle nate nel programma di Canale 5. Qualche settimana fa però Giulia De Lellis ha annunciato sui ...

U&D Anticipazioni 8/05 : Nilufar sceglierà - Nicolò e Virginia in studio Video : Una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne è stata registrata nel pomeriggio di martedì 8 maggio 2018. Le primissime anticipazioni riportate sul web, annunciate dalla famosa fonte di gossip 'Il vicolo delle news' ci rivelano ciò che è accaduto quest'oggi nel corso della registrazione. Le prime indiscrezioni sono interessanti e annunciano una grande notizia: la scelta di Nilufar Addati [Video]. Scopriamone di più leggendo i dettagli ...

Il finale di Law & Order Unità Speciale 18 in onda il 10 maggio con un tris di episodi : Anticipazioni e programmazione : Law & Order Unità Speciale 18 triplica e chiude in bellezza giovedì prossimo, 10 maggio, nel prime time di Top Crime con gli ultimi tre casi per la Benson e la sua squadra. Ancora una volta una delle serie più longeve della serialità americana si prepara a chiudere i battenti ma non per sempre visto che la 19esima stagione è già in onda su Mediaset Premium, ma quali saranno gli ultimi casi di questa stagione? L'appuntamento si rinnova ...

U&D Anticipazioni 30/04 - 'Devi stare zitta' : Maria De Filippi contro Giordano : Nuovi colpi di scena stanno per sorprendere tutti i telespettatori di Uomini e Donne. Questo pomeriggio, in data lunedì 30 aprile 2018, è stata registrata una nuova puntata del trono classico del people show condotto dalla famosa Maria De Filippi. Durante la registrazione che ha avuto luogo poche ore fa, qualcosa di inaspettato è accaduto in studio: cosa è successo? Leggiamo le anticipazioni riportate di seguito. anticipazioni registrazione del ...

Anticipazioni U&D - Nicolò smascherato : ecco chi è la sua scelta Video : Grande attesa da parte degli spettatori di #Uomini e donne per la messa in onda della scelta di Nicolò Brigante [Video]. Le Anticipazioni ufficiali di queste ore rivelano che nei giorni scorsi il tronista ha portato a termine la sua missione all'interno dello studio di Maria De Filippi, rivelando il nome della persona con la quale intende costruire un futuro fuori dagli studi televisivi Mediaset. La registrazione, come vi dicevamo, è attesissima ...

Law & Order Unità Vittime Speciali 18 mette in crisi la squadra ad un passo del finale : Anticipazioni 3 maggio : Un nuovo cambiamento nel palinsesto attende i fan di Law & Order Unità Vittime Speciali 18 ad un passo dal finale di stagione previsto per il 10 maggio. Al momento sembra che Top Crime manderà in onda due nuovi episodi proprio la prossima settimana, giovedì 3 maggio, e poi gli ultimi tre proprio giorno 10 chiudendo così la 18esima stagione della serie. Le novità non mancheranno per la squadra così come i casi da risolvere a cominciare da ...

Anticipazioni U&D 26 aprile - la scelta di Nicolò Brigante : bacio appassionato : Il trono di Nicolò Brigante a Uomini e donne è ormai agli sgoccioli. Stando alle Anticipazioni ufficiali, oggi 26 aprile sarà registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne durante la quale potremmo avere modo di vedere l'attesissima scelta di Nicolò. Per il tronista è giunto il momento di lasciare per sempre la trasmissione di Maria De Filippi e lo farà rivelando al pubblico il nome della ragazza con la quale dovrebbe ...

Law & Order Unità Speciale 18 a caccia dello Strangolatore della Seconda Strada : Anticipazioni 19 e 26 aprile : Law & Order Unità Speciale 18 si prepara al gran finale di stagione ma, prima, a tenere incollato il pubblico davanti allo schermo ci saranno il doppio episodio di oggi e quello della prossima settimana, il 26 aprile, sempre in prime time su Top Crime di Mediaset. Cosa attende il pubblico? Serial killer e nuovi omicidi metteranno a dura prova la Benson e la sua squadra. In particolare negli episodi in onda oggi, 19 aprile, con il titolo ...