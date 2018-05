Ant-Man and the Wasp contro Ghost nel nuovo teaser

Archeologia - eccezionale scoperta a Pompei : in fuga dall’eruzione rimane schiacciato da un grosso blocco di pietra - la prima vittima nel cAntiere dei nuovi scavi [FOTO] : Il torace schiacciato da un grosso blocco di pietra, il corpo sbalzato all’indietro dal potente flusso piroclastico, nel tentativo disperato di fuga dalla furia eruttiva. E’ in questa drammatica posizione, che emerge la prima vittima del cantiere dei nuovi scavi della Regio V a Pompei. Lo scheletro è stato ritrovato all’incrocio tra il Vicolo delle Nozze d’Argento e il Vicolo dei Balconi, di recente scoperta, che protende verso via di Nola. ...

Il Segreto/ Anticipazioni settimanali : Candela vuole andare via da Puente Viejo e non sopporta Severo : Il Segreto, ecco le Anticipazioni e le trame settimanali della telenovela iberica più amata dal pubblico italiano: Candela vuole andare via da Puente Viejo e non sopporta più Severo.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 09:30:00 GMT)

Un Pesce di nome Califano. L'attore dopo Dogman : «Un ruolo emozionAnte» : Ha tolto i guantoni del pugile di Dogman e si è buttato sul microfono. Edoardo Pesce si cala in un nuovo ruolo, 'emozionante' come lo definisce lui stesso. Sarà Franco Califano . Sì, il Califfo tanto ...

ANDREA DAMAntE / Il testo della sua nuova canzone è un messaggio per Giulia De Lellis? : ANDREA DAMANTE si è rivolto a Giulia De Lellis nel testo della sua nuova canzone? L'ex tronista di Uomini e donne continua a far sperare in un ricongiungimento.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 09:00:00 GMT)

Nazionale - InfAntino : “da Mancini impulsi giusti” : “Balotelli? E’ un grande giocatore, sono contento che sia tornato. Ha tutte le carte in regola per dimostrare che l’Italia è ancora al top”. Così il presidente della Fifa Gianni Infantino, spettatore di Italia-Svizzera allo stadio di San Gallo. “Un Mondiale senza Italia? Ci viene da piangere… – dice ancora il presidente della Fifa -, perché un Mondiale senza maglie azzurre è difficile da immaginare, ma è ...

Consegnati lavori adeguamento viabilità sulla Cava Ispica-S.BramAnte : I lavori andranno a risolvere una criticità antica di quella strada che negli ultimi anni è peggiorata con lo svincolo autostradale di Rosolini

Gioventù - fAntasia e… Balotelli! Addio al vecchiume e ai veti dei senatori : la nuova Italia di Mancini parte con una vittoria : Si abbassa l’età, si alza il tasso tecnico e ritorna (con tanto di gol) Balotelli: vittoria sull’Arabia Saudita per la nuova Italia targata Roberto Mancini Lo spareggio contro la Svezia è un ricordo che brucerà ancora per qualche mese, visto l’imminente Mondiale, ma è proprio dall’esclusione da Russia 2018 che riparte la nuova Italia targata Roberto Mancini. Il primo cambio infatti era necessario farlo alla radice: via Ventura, la sua idea di ...

Andrea DamAnte dedica una nuova canzone a Giulia De Lellis? : Giulia De Lellis: Andrea Damante prova a riconquistarla? Andrea Damante e Giulia De Lellis continuano ancora a far sognare i loro fedeli fan, nonostante la loro relazione sia terminata da qualche tempo. Ancora una volta, sono convinti che tra i due possa tornare il sereno e dimenticare per sempre questo brutto periodo. A riaccendere le speranze ci ha pensato il bel dj veronese che attraverso una stories postata su Instagram ha rivelato di ...

Ant-Man and The Wasp : tAnte scene inedite nel nuovo spot del cinecomic - Best Movie : ... con il nostro protagonista che fa un elenco esteso di tutte le cose necessarie per sconfiggere il villain della situazione e salvare il mondo. Insomma, mica male, non trovate anche voi? Il ...

Andrea DamAnte - nuova canzone : messaggio in codice per Giulia? : Andrea Damante, dedica d’amore per Giulia De Lellis? La nuova canzone Inutile dire che i fan più affezionati non si sono ancora abituati all’idea di non vedere più insieme Andrea e Giulia. L’ex coppia più amata dal pubblico di Uomini e Donne si è lasciata definitivamente e non sembra essere possibile il ritorno di fiamma. […] L'articolo Andrea Damante, nuova canzone: messaggio in codice per Giulia? proviene da Gossip e Tv.

QuAnte ne sai sulla scienza? Ecco le 10 domande per capirlo : Il test della NSF per verificare le conoscenze scientifiche. Canada in testa, Europa al terzo posto. Prova i quiz

#iostoconMattarella. Domani ore 18 manifestazione davAnti alla Prefettura di Bergamo : Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Elena Carnevali. “Care e cari tutti, via la maschera ed ecco la verità: meglio

Le partecipazioni rilevAnti di Az Fund Management : Teleborsa, - La Consob comunica che Az Fund Management , dal 28 marzo 2018, è titolare di una partecipazione del 5,953% in OVS e, dal 12 aprile 2017, detiene il 5,688% in Bialetti Industrie . Le ...

Yoko Taro - director di Nier : Automata - risponde in maniera esilarAnte alle polemiche su Battlefield V : In seguito al reveal della settimana scorsa, Battlefield V si trova nell'occhio del ciclone per un trailer che non è decisamente piaciuto alla community, e per alcune scelte aspramente criticate dai giocatori come quella di inserire nelle sequenze del video una donna soldato con un peculiare braccio bionico.L'ondata di polemiche deve aver lasciato estremamente sorpreso Yoko Taro, director di Nier: Automata, che su Twitter ha vinto il premio per ...