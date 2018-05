Anna Foglietta | «La mia priorità? Parlare ai figli non solo ai miei»

vanityfair

: Grande successo nelle sale in Cina per 'Perfetti Sconosciuti' di @paologenoves con @edoardoleo @marcogiallini… - 4cinemaitaliano : Grande successo nelle sale in Cina per 'Perfetti Sconosciuti' di @paologenoves con @edoardoleo @marcogiallini… - JonnyLassa17 : @PaoloGentiloni @anna_foglietta 150 persone non rappresentano nulla 17 milioni si - anna_foglietta : RT @PaoloGentiloni: #Torino ora in piazza Castello in difesa della Costituzione e del Presidente della Repubblica -

(Di martedì 29 maggio 2018) «Nonostante la vita mi imponga spesso ritmi frenetici, la miaoggi ècon i bambini». Noni suoi.è un’attrice affermata, madre di tree presidente di Every child is my child, una Onlus che si occupa di tutelare i ragazzi nei territori di guerra e che domenica scorsa ha organizzato una giornata di sport a Roma per raccogliere fondi da devolvere alla Plaster School, in Siria. «Da donna, ho sempre avuto l’inclinazione naturale a prendermi cura degli altri», ci rivela. «Mi dà grossa gratificazione. Diventare madre, poi, ha amplificato quella sensazione». LEGGI ANCHE: «Sono donna, prima che madre» Come trova il tempo per fare tutto? «Ho cominciato a vivere la rinuncia come una presa di coscienza, una ricchezza enorme. Ho capito che per che riuscire a goderti le cose devi mollare da qualche parte, non essere schiavo della tua stessa ...