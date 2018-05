ANGELO SANZIO VS SIMONE COCCIA Il Ken Italiano sbotta | Ti ricordi quando mi

ANGELO SANZIO vs Simone Coccia/ Confronto nella Casa : le accuse del Ken italiano (Grande Fratello 2018) : Angelo Sanzio, il Ken italiano: gli editori hanno deciso di farlo entrare nella Casa per prendersi una piccola rivincita. Nel mirino Simone Coccia Colaiuta? (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 08:54:00 GMT)

Grande Fratello 15 - ANGELO SANZIO : "Simone Coccia è un vigliacco. La mia amicizia con Filippo è vera e integra" : Angelo Sanzio, eliminato durante l'ultima puntata serale del Grande Fratello 15, andata in onda su Canale 5 in prima serata martedì scorso, ha parlato, per la prima volta da ex concorrente del GF, a Domenica Live, programma condotto da Barbara D'Urso.Il "Ken Umano" italiano si è scagliato contro Simone Coccia Colaiuta che avrebbe avuto da ridire davanti ad un innocente bacio a stampo tra Angelo e Filippo Contri con cui ha instaurato una ...

ANGELO SANZIO agguerrito : “Simone ha fatto schifo” | GF 15 : Angelo Sanzio ha fatto un’importante richiesta a Barbara d’Urso, in occasione della puntata di Domenica Live. L’ex concorrente del GF 15 e fra gli ultimi eliminati ha già avuto modo di scagliarsi sui social contro un gieffino in particolare. Dopo aver finto un legame con il Ken italiano, Simone Coccia ha fatto pesanti dichiarazioni su Angelo. Il desiderio del creatore di profumi è ora di poter rientrare nella Casa e poter ...

ANGELO SANZIO a Domenica Live/ “Simone Coccia? L’ho salvato dall’eliminazione ma ho sbagliato a stimarlo!” : Angelo Sanzio a Domenica Live, “Simone Coccia? L’ho salvato dall’eliminazione ma ho sbagliato a stimarlo!”: il Ken Italiano da Barbara d'Urso si toglierà qualche sassolino...(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 12:13:00 GMT)

Grande Fratello 2018 - ANGELO SANZIO contro Simone Coccia : "Mi sento tradito" : A pochi giorni dall'uscita dalla casa del Grande Fratello, Angelo Sanzio ha sferrato, su Instagram, un duro attacco nei confronti dell'ex compagno d'avventura, Simone Coccia, reo, a suo parere, di essersi lasciato andare a gesti ed affermazioni ad alto contenuto omofobo, passate inosservate per non compromettere il suo percorso di gioco.prosegui la letturaGrande Fratello 2018, Angelo Sanzio contro Simone Coccia: "Mi sento tradito" ...

ANGELO SANZIO Vs Simone Coccia : “Ho sbagliato a stimarti” – GF 15 : Angelo Sanzio Vs Simone Coccia – Non si fa attendere lo scontro indiretto fra il Ken italiano e il fidanzato di Stefania Pezzopane, che nell’ultima diretta ha scoperto di essere entrato già in finale. Grazie ad un gioco sporco, secondo Danilo Aquino, che è entrato in questi giorni ancora di più nel mirino di Coccia. Angelo Sanzio però aveva stretto un buon rapporto con il concorrente durante la permanenza al GF 15, ma qualcosa è ...

“E io che l’ho salvato dalla squalifica…”. Grande Fratello - ora ANGELO SANZIO ‘canta’ : accusa pesantissima : Al Grande Fratello, in vista delle ultime due puntate di questa edizione ‘nip’ (o presunta tale), l’atmosfera si sta surriscaldando parecchio. In Casa, dove nelle ultime ore è finito nel mirino Danilo, contro cui si sono scagliati quasi tutti i concorrenti rimasti in gioco, ma anche fuori. L’ultimo eliminato dal reality, Angelo Sanzio ha deciso di vuotare il sacco. E così, su Instagram Stories, ha lanciato una ...

ANGELO SANZIO VS SIMONE COCCIA / "Sei una banderuola - grazie a me hai evitato la squalifica" (Grande Fratello) : ANGELO SANZIO è deluso dopo avere scoperto il comportamento che SIMONE COCCIA Colaiuta ha tenuto nei suoi confronti. E promette battaglia nei salotti di Barbara d'Urso...(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 09:01:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Video - ANGELO SANZIO contro Simone Coccia : "Non meritavi la mia stima" : Grande Fratello 2018, è ormai incrinata l'amicizia tra Danilo Aquino e Filippo Contri. Il romano attacca anche Veronica Satti per i suoi comportamenti(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 21:35:00 GMT)

Grande Fratello - Filippo Contri parla del rapporto fisico con ANGELO SANZIO : 'Non mi faccio problemi' : Dopo l'eliminazione del Ken italiano Angelo Sanzio dalla casa del Grande Fratello , Filippo Contri parla apertamente del loro rapporto . Il ragazzo ha più volte detto di sentire la mancanza dell'amico ...

Gf - ANGELO SANZIO : "Ho salvato Simone dalla squalifica. Quella notte l'ho fatto ragionare" : Dopo l'eliminazione dal Gf Nip , Angelo Sanzio è una furia perché ha potuto vedere che alcuni di quelli che lui reputava suoi amici, in realtà, si sono presi gioco di lui. Così, nel cuore della notte, ...

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 25 maggio : gieffini in studio e tanta cronaca - ci sarà ANGELO Sanzio? : Ultima puntata della settimana per Pomeriggio 5 che torna in onda oggi, 25 maggio, con tanta cronaca e ampio spazio dedicato al Grande Fratello, ci sarà Angelo Sanzio in studio?(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 14:13:00 GMT)

GF - bomba ANGELO SANZIO : "Ho salvato un concorrente dalla squalifica - ma ora..." : Angelo Sanzio furioso al ritorno dal Grande Fratello. Dopo l'eliminazione arriva lo scorso lunedì, l'...

Grande Fratello 15 - ANGELO SANZIO e i buchi in testa : cosa succede ai suoi capelli? : I capelli di Angelo Sanzio ? Un piccolo mistero, svelato. Che fine hanno fatto, si chiedeva il popolo di Twitter. Già, perché è stata notata una stranezza circa la capigliatura del giovane concorrente ...