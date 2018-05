ANGELO IZZO | DAL MASSACRO DEL CIRCEO AL MOSTRO DI FIRENZE Il pm | “Sembra un film | ma è

Rosella Corazzin - ANGELO IZZO evoca anche il mostro di Firenze : “Seviziata e violentata da dieci persone” : Dop aver riportato alla memoria la scomparsa di Rossella Corazzin , la 17enne pordenonese sparita nel 1975 a Tai di Cadore (Belluno), sostenendo di averla rapita e uccisa, Angelo Izzo , denunciato poi dalla procura di Roma per calunnia e autocalunnia, evoca anche il mostro di Firenze . A unire le due vicende, secondo quanto riportano in Veneto i quotidiani locali, sarebbe la figura di Francesco Narducci, il medico morto nel 1985, legato ai misteri ...

Rossella Corazzin - il riscontro sul racconto di ANGELO IZZO : “Rapita su una Land Rover”. Donna vide ragazza su una jeep : C’è un riscontro che avvalora le rivelazioni di Angelo Izzo su Rossella Corazzin . Uno degli autori del massacro del Circeo ha riaperto il caso della 17enne di San Vito al Tagliamento scomparsa il 21 agosto 1975 mentre passeggiava nei boschi di Tai di Cadore, in provincia di Belluno. Izzo , che sta scontando due ergastoli nel carcere di Velletri, nel 2016 ha raccontato ai magistrati che la ragazza fu rapita, portata sul lago Trasimeno, ...

I mostri del Circeo non uccisero una volta sola - la rivelazione shock di ANGELO Izzo : «La villa era al Circeo … I due si svelano subito e ci chiedono di fare l’amore, rifiutiamo, insistono e ci promettono un milione ciascuna, rifiutiamo di nuovo. A questo punto Gianni tira fuori una pistola e dice: “Siamo della banda dei Marsigliesi, quindi vi conviene obbedire, quando arriverà Jacques Berenguer non avrete scampo, lui è un duro, è quello che ha rapito il gioielliere Bulgari”. Capiamo che era una trappola e ...

Chi è ANGELO IZZO - il 'mostro' del massacro del Circeo - : Nato a Roma nel 1955, nel 1976 è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso Rosaria Lopez e torturato Donatella Colasanti insieme a due amici. Nel 2005, mentre era in semilibertà, è tornato a ...

Omicidio Circeo - nuova confessione shock di ANGELO IZZO 'Uccidemmo anche una ragazza friulana' : Il massacro accaduto in una villetta al Circeo nel '75 , la spiaggia 'bene' dei romani, resta ancora oggi una vicenda di cronaca indelebile. Fu un vigile notturno, il primo ottobre 1975 in via Pola, ...