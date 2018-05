Android 8 0 Oreo per Samsung Galaxy S7 e S7 edge Vodafone entro la settimana

Il presunto Xiaomi Redmi Note 6 certificato con un display da 5 - 84 pollici con notch e Android 8.1 Oreo : Dal database del TENAA arrivano interessanti informazioni su quello che potrebbe essere lo Xiaomi Redmi Note 6. Ecco le sue possibili caratteristiche principali L'articolo Il presunto Xiaomi Redmi Note 6 certificato con un display da 5,84 pollici con notch e Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

LG G6 aggiornato ad Android Oreo : tutte le novità (video) : LG G6 ha ricevuto l'aggiornamento ad Android 8.0. Vi presentiamo tutte le novità con un nostro video in dieci punti! L'articolo LG G6 aggiornato ad Android Oreo: tutte le novità (video) proviene da TuttoAndroid.

Essential rilascia un update per chi usa Android P beta e Android 8.0 Oreo per ZTE Axon 7 disponibile in via non ufficiale : Essential si prepara a rilasciare un nuovo aggiornamento per gli utenti che hanno installato la versione beta di Android P. Ecco tutti i dettagli L'articolo Essential rilascia un update per chi usa Android P beta e Android 8.0 Oreo per ZTE Axon 7 disponibile in via non ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Huawei Enjoy 8e Youth è ufficiale : corpo in metallo - 18 : 9 e Android 8.1 Oreo “a 100 euro” : Huawei lancia un nuovo smartphone entry level. Si chiama Huawei Enjoy 8e Youth e offre a un prezzo appena superiore ai 100 euro un display da 5,45 pollici in 18:9, Android 8.1 Oreo già a bordo nell'interfaccia EMUI 8.0, una scocca in metallo e una fotocamera posteriore da 13 megapixel. Le vendite paritranno dal prossimo primo di giugno. L'articolo Huawei Enjoy 8e Youth è ufficiale: corpo in metallo, 18:9 e Android 8.1 Oreo “a 100 ...

NVIDIA SHIELD TV si aggiorna ad Android 8.0 Oreo con tante novità : Finalmente è stato dato il via al rilascio dell'aggiornamento ufficiale ad Android 8.0 Oreo per NVIDIA SHIELD TV. Scopriamo insieme cosa è cambiato L'articolo NVIDIA SHIELD TV si aggiorna ad Android 8.0 Oreo con tante novità proviene da TuttoAndroid.

Lenovo Moto G5 appare su Geekbench con Android 8.1 Oreo : Lanciato all'inizio dello scorso anno, il Lenovo Moto G5 è tra i modelli per i quali il produttore ha promesso l'aggiornamento ad Android Oreo e forse ci siamo L'articolo Lenovo Moto G5 appare su Geekbench con Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

LG G6 si aggiorna ad Android 8.0 Oreo in Italia : LG lo aveva promesso entro la fine di maggio e così è stato: l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo è in roll out per gli LG G6 Italiani tramite il programma per computer LG Bridge. L'articolo LG G6 si aggiorna ad Android 8.0 Oreo in Italia proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S9 - importanti novità sull'aggiornamento per Android Oreo 8.1 : Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus rappresentano attualmente due dei top di gamma più ambiti dal pubblico. Quanto detto vale sia tenendo in considerazione l'iconico form factor dei dispositivi sia in virtù delle enormi potenzialità software e prestazionali che li caratterizzano. Android Oreo su Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus? Si prospettano mesi ricchi di piacevoli novità per i consumatori che, nel 2018, non hanno resistito al fascino di smartphone ...

Xiaomi Mi A1 riceve le patch di sicurezza di maggio 2018 - ma niente Android 8.1 Oreo : Xiaomi Mi A1, il primo smartphone Android One del produttore cinese, sta ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento piccolo aggiornamento software che introduce le patch di sicurezza del mese di maggio 2018, purtroppo ancora non c'è traccia di Android 8.1 Oreo. L'articolo Xiaomi Mi A1 riceve le patch di sicurezza di maggio 2018, ma niente Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Lenovo Moto Z finalmente riceve Android 8.0 Oreo anche negli USA : anche i meno recenti Moto Z stanno recentemente ricevendo l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo, segno che Lenovo ritiene molto importante il supporto post-vendita dei suoi telefoni! L'articolo Lenovo Moto Z finalmente riceve Android 8.0 Oreo anche negli USA proviene da TuttoAndroid.

Honor 7 (2018) lanciato in Cina con Android 8.1 Oreo a 599 yuan (circa 80 euro) : Dalla Cina arriva la notizia del lancio di un nuovo smartphone entry level: stiamo parlando di Honor 7 (2018). Scopriamo insieme le sue principali feature L'articolo Honor 7 (2018) lanciato in Cina con Android 8.1 Oreo a 599 yuan (circa 80 euro) proviene da TuttoAndroid.

Huawei Y5 Prime (2018) è ufficiale con Android 8.1 Oreo - ma senza sensore di impronte : Huawei Y5 Prime (2018) è ufficiale dopo la sua comparsa sul sito del produttore: ecco le caratteristiche del nuovo smartphone di fascia medio-bassa della casa cinese, che purtroppo non dispone di un sensore di impronte digitali. L'articolo Huawei Y5 Prime (2018) è ufficiale con Android 8.1 Oreo, ma senza sensore di impronte proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : nuovi problemi con Android 8.0 Oreo. Bloccato l'aggiornamento : Al momento il rilascio del nuovo Android Oreo per i Galaxy S7 ed S7 Edge risulta Bloccato in tutto il mondo e non si ancora quale effettivamente sarà la data di rilascio. Resta aggiornato sulle ...

Google - è dietrofront su Android Auto wireless : in arrivo anche su device con Android 8.0 Oreo : Kenwood ha comunicato che Android Auto wireless potrebbe arrivare su alcuni smartphone non Google selezionati prima dell'aggiornamento ad Android 9.0 L'articolo Google, è dietrofront su Android Auto wireless: in arrivo anche su device con Android 8.0 Oreo proviene da TuttoAndroid.