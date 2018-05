Andrew Lincoln abbandonderà The Walking Dead dopo la nona stagione | addio a Rick | o fine

optimaitalia

(Di martedì 29 maggio 2018) Sembra proprio cheThe9 dovremo salutare per sempreGrimes, visto che la prossima sarà l'ultimadel suo interprete: come riporta Collider, l'attore abbandonerà il cast della serie AMCla prossima.Dalla stessa fonte si apprende, come se non bastasse, cheprenderà parte solo a pochissimi episodi delladi The: si parla di "una mezza dozzina", senza indicazioni precise al riguardo. Per compensare la perdita del suo attore principale, sembra, AMC si sta preparando a offrire a Norman Reedus, che interpreta Daryl Dixon, un "compenso considerevole" per rimanere nella serie e diventarne il protagonista.Per quanto Thesia stata concepita come una serie dove l'uscita di scena dei personaggi è sempre dietro l'angolo, con tutti i pericoli derivanti da un'apocalisse zombie, la perdita ...