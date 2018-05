Ancora un concerto di Elio e Le Storie Tese al Collisioni 2018 a giugno con tanti ospiti

optimaitalia

(Di martedì 29 maggio 2018) Dopo il tour d'addio alle scene ci saràun ultimodie Leil 29sul palco delFestival di Barolo (Cuneo): la band ha scelto la kermesse agri-rock estiva per tornare ad esibirsi dal vivo per quel che viene annunciato come un "ultimo esplosivo" appuntamento col pubblico.Un grande show prima dello scioglimento della band porterà sul palco numerosi, musicali e non: nel corso della serata, infatti, gli Elii si esibiranno con Piero Pelù e Cristina D'Avena e dialogheranno con Geppi Cucciari e Maccio Capatonda.Ma la vera notizia destinata ad entusiasmare i seguaci del gruppo è l'annunciato ritorno, per l'occasione, del tastierista Rocco Tanica (al secolo Sergio Conforti), che aveva lasciato la band il 29 aprile del 2016 quando si tenne l'ultimoal Mediolanum Forum.La lista delle guest star del nuovoa Barolo ...