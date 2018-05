Anche cani e gatti a rischio hacker | le falle dei collari Gps

Tra i grandi campioni del Made in Italy selezionati da una ricerca di ItalyPost Anche le umbre Ceplast - Officine Meccaniche Galletti e ... : "Tale inaspettato premio è una buona leva per il futuro - sottolineano Marco e Stefano Centinari - Testimonia il fatto che la scommessa, legata ad una economia circolare ed alla sostenibilità ...

AL VINITALY DI VERONA Anche L'UNIONE REGIONALE CUOCHI LUCANI : 'Non solo vini LUCANI al "VINITALY", la più grande manifestazione dedicata al mondo del vino che si è svolta a VERONA nei giorni scorsi. All'interno dello stand allestito dalla Regione Basilicata nel padiglione undici una sorta di maxi vetrina per le bottiglie delle ...

Il bimbo fa la pipì nel sottoportico : ripreso - ma la mamma lo difende : 'Che c'è di male?Lo fanno Anche i cani' : VENEZIA - Una risposta che lascia basiti, non solo perché arriva da una madre che stava facendo urinare il figlio nel sottoportico di San Zaccaria come fosse la cosa più normale del mondo, ma perché riflette la forma mentis di alcuni turisti che visitano la città d'acqua. A denunciare l'episodio sul gruppo Facebook Via il gabbiotto dal campanile è Alissa Birgett, una ragazza ...

Animali : i cani più simili all’uomo di quanto si pensi - Anche nell’intestino : Il microbioma intestinale del cane e quello dell’uomo hanno più geni in comune di quanto si pensasse in precedenza, secondo uno studio pubblicato sulla rivista ‘Microbiome‘. Luis Pedro Coelho e i colleghi del Laboratorio europeo di biologia molecolare, in collaborazione con Nestlé Research, hanno infatti studiato l’insieme del patrimonio genetico della popolazione batterica intestinale di due razze canine e hanno scoperto ...

Anche per i cani e i gatti il carattere è scritto nelle stelle? : ... Bilancia e Acquario, : loro sono i relazionali, che hanno piacere a entrare in relazione con le persone, si muovono, sono veloci a comprendere i comandi, sempre vispi, curiosi e aperti al mondo ...

Anche nei Grigioni volpi affette da cimurro - pericolo per i cani : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

M5s - a Sum#02 Anche l’ex ministro Pd Massimo Bray. Casaleggio : “Qui perché gestisce la Treccani e nient’altro” : “Questa è una giornata in cui vogliamo parlare del futuro nel prossimi vent’anni, ma capisco lo sguardo dei giornalisti sia rivolto a Palazzo Chigi“. Così Davide Casaleggio, organizzatore della convention di Ivrea Sum #02, elude le domande dei cronisti interessati agli scenari politici. E sulla presenza dell’ex ministro Massimo Bray tra i relatori della giornata dice: “Apertura al Pd? Mi sembra che gestisca la ...

Cani e gatti Anche in banca amici fedeli : La famiglia 'umana' è in crisi, le religioni anche, l'economia pure, la politica non ne parliamo. Gli intellettuali di riferimento sono spariti, e in compenso imperversano Fedez e la Ferragni. Grandi ...

Israele espelle migranti africani : 'Potranno essere mandati Anche in Italia' : Recentemente il premier israeliano Benjamin Nethanyahu ha annunciato l'espulsione di migliaia di migranti di origine africana [VIDEO]. Su ciò, c'è da dire che da diverso tempo nello stato ebraico si dibatte sulla decisione dell'espulsione dei rifugiati, che vede favorevole una buona parte della destra e contraria una considerevole parte dell'opposizione di sinistra. A proposito della stessa opposizione, non molto tempo fa lo stesso Nethanyahu ha ...

