Analisi Tecnica | Shanghai Index del 29 05 2018

finanza.lastampa

: Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 29-05-2018 - #Analisi #Tecnica: #indice #Nikkei - zazoomnews : Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 29-05-2018 - #Analisi #Tecnica: #indice #Nikkei -

(Di martedì 29 maggio 2018) Chiusura del 29 maggio Debole la giornata per lo SSE di, che porta a casa un calo dello 0,47%. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l' ...